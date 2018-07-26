Эксперты: Сахалинский мост позволит региону стать одним из транспортных хабов АТР

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Строительство моста между континентальной частью России и островом Сахалин поможет дальневосточному региону стать одним из транспортных и торговых хабов в северной части Азиатско-Тихоокеанского региона и существенно повысит качество жизни людей. Такое мнение в четверг ТАСС высказали эксперты, а также представители властей.

24 июля президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству РФ проработать вопрос о строительстве моста на остров Сахалин. Оценочная стоимость строительства обоих вариантов транспортного перехода на Сахалин — моста и тоннеля — примерно одинакова, параметры проекта планируется уточнить в 2018 году, ранее сообщал первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин . Согласно обоснованию инвестиций, общая стоимость транспортного перехода составляет 540 млрд рублей.

Транспортный хаб Экс-советник по транспорту постоянного представительства России при ЕС , директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина считает, что Сахалинский мост откроет для региона перспективы на международном рынке грузоперевозок.

"Экономически проект моста важен для Сахалина, а для России его строительство позволит решить важную геополитическую задачу — соединить остров с континентальной частью страны. Прямой экономический эффект сейчас посчитать сложно, потому что не до конца понятно, кто и насколько выиграет от его строительства, а также не до конца понятна стоимость самого проекта. Счет идет на сотни миллиардов рублей, и в краткосрочной перспективе он себя не окупит", — сказала она.

Зворыкина добавила, что в долгосрочной перспективе «ясно, что мост выступит той инфраструктурой, которая подтолкнет развитие региона и даст Сахалину шанс стать хабом в системе торговых путей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ».

Эксперт отметила, что вопрос создания моста на Сахалин в истории России возникал неоднократно, но именно сейчас наша страна имеет необходимые компетенции, чтобы реализовать этот проект.

"Для возведения подобных сложных конструкций необходимы не только финансовые ресурсы, но специалисты высокой квалификации. Сейчас, после строительства Крымского моста, у России есть люди и компании, которые показали, что они могут создавать такие проекты", — пояснила Зворыкина.

Социальный эффект

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко считает, что Сахалинский мост, не зависимо от экономических показателей, является необходимым с социальной точки зрения.

"Создание транспортного всепогодного подхода к Сахалинской области позволит удешевить все вопросы по доставке грузов на остров и организовать стабильный экономический обмен с этим регионом. Это поднимет качество жизни людей на Сахалине и укрепит людей в желании оставаться там. Думаю, что предложение имеет право на существование, имеет под собой реальную почву и позитивно скажется на развитии этой части Дальнего Востока и нашей страны в целом", — сказал Мельниченко.

В регионах данную инициативу воспринимают положительно. В соседнем к Сахалинской области Хабаровском крае , готовятся получить новые рабочие места и железную дорогу. Губернатор Вячеслав Шпорт неоднократно сообщал, что строительство моста на Сахалин создаст условия для развития нескольких северных районов края — Николаевского, Ульчского, Комсомольского, где нет железнодорожного сообщения.

Доктор экономических наук, профессор-исследователь Северо-Восточного федерального университета Туяра Гаврильева полагает, что постановка вопроса о строительстве сахалинского моста является позитивным сигналом для дальневосточников. «Обращено внимание на проблемы изолированности дальневосточных регионов. Якутия и Сахалин схожи в плане отдаленности и транспортной изолированности. Проекты (мост через Лену, который хотят построить в Якутии и мост на Сахалин — прим. ТАСС) могут реализовываться как параллельно, так и последовательно», — считает Гаврильева.

О проекте

Проект строительства перехода в двух вариантах — мост или тоннель — включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Сейчас приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются также тоннель или дамба.