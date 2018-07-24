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В Подпорожье 10 000 человек останутся без воды из-за врезки в трубу
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В Подпорожье 10 000 человек останутся без воды из-за врезки в трубу 

Ivyborg.ru 1 час назад
Во вторник, 24 июля, в Подпорожье подрядная организация ООО «Транс-Кас» проведёт работы по переврезке на новый трубопровод системы холодного водоснабжения. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе областного водоканала.
Это обеспечит стабильное водоснабжение центрального района Подпорожья. Появится возможность устранять проблемы локально — перекрывать воду участками (с минимальным, по времени и количеству потребителей, отключением ХВС).
Адрес производства работ: Подпорожье, ул. Свирская д. 43, 35  Тип работ: Плановые работы ПО ООО «Транс-Кас», проведение ремонтных работ по подключению к новому трубопроводу, ПНД.
Период отключения воды: 24.07.18 с 10-00 до окончания работ Адреса отключаемых объектов: Остановка «Отметка — 90», ул. Гнаровская д. 1 172 ж/д (10000 чел.), 5 д/с, 1 комитет образ., 3 школы, 1 центр семья. ул. Свирская д.13 по д.54, ул. Строителей д.3 по д.13, пр. Кирова д.1 по д.19, ул. Планеристов, ул. Красноармейская д.1 по д.16б, ул. Волховская д.20 по д.32, ул. Исакова д.4 по д.25, ул. Белозерская д.1, д.3, ул. Смирнова д.1 по д.8, ул. Героев д. 2 по д.41, ул. Гнаровской д.2 по д.18, ул. Советская д.1 по д.8, ул. Поселковая д.2 по д.51, пер. Поселковый д.3 по д.39, ул. Куккоевой д.1 по д.22, ул. Зелёная д.1 по д.36, ул. Красная д.1 по д.40, Архангельский тракт д.1 по д.32, ул. Энергетиков, ул. Пионерская, ул. Октябрят
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