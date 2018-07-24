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56-й маршрут заворачивают до хабаровского вокзала
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56-й маршрут заворачивают до хабаровского вокзала 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 30 июля еще один хабаровский маршрут поменяет схему движения — теперь автобус №56 (и № 56-1) будет доезжать и до железнодорожного вокзала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Автобус будет идти по переулку Ленинградскому до железнодорожного вокзала, затем уйдет направо на улицу Ленинградскую и по путепроводной развязке выедет на улицу Карла Маркса, а далее — по существующему маршруту.
— В связи с изменением схемы движения исключается остановочный пункт «Гостиница „Заря“ и вводятся новые пункты остановки: „Кафедральный собор“ (в обоих направлениях), „Железнодорожный вокзал“ (напротив торгового центра „Ерофей“) и „ул. Ленинградская“, — отметили в управлении транспорта администрации Хабаровска.
Как напоминает информационное агентство, недавно в силу вступили и другие изменения — с 23 июля по просьбе хабаровчан скорректировано расписание движения автобусного маршрута № 14-1 „Комсомольская площадь — СНТ „Черемушки“.
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