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Процедуру регистрации пользователей упростили на «Доброделе»
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Процедуру регистрации пользователей упростили на «Доброделе» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Портал «Добродел» упростил процедуру регистрации пользователей для участия в голосовании за ремонт дорог на 2019 год, сообщает Агентство «Москва».
В министерстве транспорта Московской области подчеркнули, что упростили процедуру сбора предложений по поводу ремонта дорог по просьбам граждан.
Если раньше для входа на портал необходимо было иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, то теперь достаточно авторизоваться любым удобным для жителя способом. Это могут быть и социальные сети, и профили на "Яндекс", Mail.ru или Google.
Отмечается, что прием предложений по поводу благоустройства дорог на 2019 год продлится на портале «Добродел» до 31 июля. Инициативы, набравшие максимальную поддержку жителей, будут выставлены на последующее голосование.
Голосовать можно за ремонт покрытия, перевод дороги из грунтовой в асфальтобетонную, за ликвидацию пробок, строительство тротуаров и пешеходных переходов, за организацию парковки и установку уличного освещения.
"Таким образом, оставить свои предложения за ремонт и благоустройство дорог на 2019 год стало проще, мы надеемся, это даст возможность высказать свое мнение всем жителям без исключения", — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
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