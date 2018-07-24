Экс-глава NASA опроверг сообщения об отказе РФ от работы с астронавтами-афроамериканцами

Предположение выдвинул ведущий дискуссии — сотрудник ЦСМИ Тодд Харрисон. Он обратил внимание на то, что на российских «Союзах» на Международную космическую станцию (МКС) не летал ни один темнокожий астронавт США. Ситуация должна была измениться в связи с подготовкой к отправке на МКС астронавта-афроамериканки Джанет Эппс, однако в январе ее вывели из состава экипажа, напомнил Харрисон. «Это порождает вопрос: что происходит, неужели россияне отказываются отправлять [в космос] астронавтов из числа афроамериканцев?» — считает Харрисон.

"Если дело и обстоит таким образом, я никогда этого не слышал. Безусловно, теперь я начну задавать этот вопрос, поскольку вы о нем упомянули. Но я о таком не слышал, мне не известно, чтобы дело обстояло таким образом", — ответил Брайденстайн.

Болден, являющийся бывшим астронавтом, четырежды летавшим в космос и имеющим большой опыт взаимодействия с Москвой , отмел инсинуации Харрисона. «Не уверен, откуда взялось это предположение, но считаю его абсурдным. Я восемь лет работал руководителем NASA и одним из моих главным партнеров был Сергей Крикалев — парень, с которым я вместе летал [в космос] в рамках первой совместной российско-американской миссии на шатле», — заявил Болден.

Как он при этом отметил, данный полет, выполненный в 1994 году, был призван продемонстрировать, что «россияне и американцы могут в действительности работать сообща в космосе» в преддверии отправки астронавтов на станцию «Мир». «Это было начало. И я на протяжении всего времени, пока был главой NASA, никогда не видел при взаимодействии с руководителем Роскосмоса и самими космонавтами никаких признаков того, чтобы у них были хоть какие-то проблемы с кем-то из тех, кого мы решали отправить [в космос]», — подчеркнул Болден.

Харрисон, не удовлетворившись однозначным ответом, уточнил у Болдена: «Россияне летали с вами на шатле, вы с ними тренировались, и вы никогда не испытывали с ними проблем [из-за вашего цвета кожи]?» «Нет», — сказал на это бывший директор NASA и добавил: «Больше проблем здесь [в США], чем там [в России]».