«Это постоянная угроза»: челябинцев возмутило открытие СПИД-центра в жилом квартале

Жители домов на улице Шуменской в Челябинске несколько месяцев пытаются противостоять открытию во дворе центра для ВИЧ-инфицированных. Сейчас в помещениях, где когда-то был детсад, полным ходом идут ремонтные работы. К зданию вплотную примыкает детская площадка. Но в Министерстве здравоохранения региона не видят ничего страшного в таком соседстве.

В здании нынешней детской туберкулёзной больницы когда-то были детский сад и санаторий

В здании на Шуменской, 16 располагался когда-то детский сад, в 2007 год в нём разместился туберкулезный санаторий «Тополёк». В него принимали детей, в том числе дошкольников, с ослабленным иммунитетом, побывавших в контакте с больными. Затем здание отдали областной детской туберкулёзной больнице № 3.

Вопрос об открытии подразделения областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями рассматривался на общественном совете при Министерстве здравоохранения Челябинской области

— Это решение было принято для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с социально значимой патологией — ВИЧ-инфекцией, — объяснили в пресс-службе Минздрава

По официальным данным, на Южном Урале с ВИЧ живут почти 40 тысяч человек

С соседством детской туберкулёзной больницы жильцы тихого двора в Тракторозаводском районе давно смирились. Но информация о том, что здание будет отдано СПИД-центру, вызвала у них недоумение.

— Мы узнали об этом в прошлом месяце и возмущены принятием решения без общественного обсуждения, — говорит местная жительница Анастасия. — Рядом находится детская площадка. Мы понимаем, что путь передачи ВИЧ-инфекции бытовым путём минимальный, но никто не может гарантировать, что посетители центра не будут здесь колоться или плеваться. Рядом расположена туберкулёзная больница, больные с открытой формой ходят в одни магазины с нами, сидят возле наших подъездов — нам этой угрозы хватает.

Здание огорожено забором

Рядом с ним располагается детская площадка

Жильцы опасаются, что дети будут находиться под угрозой заражения ВИЧ Жители начали писать письма во все инстанции ещё год назад, но везде получили одинаковые ответы.

— Обращения были направлены от разных людей в Министерство здравоохранения, администрацию города, но все прислали отписки — текст сделан под копирку, с одними и теми же формулировками, — продолжает Анастасия. Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин в ответе на обращение жителей сослался на письмо регионального управления Роспотребнадзора , разрешающего перепрофилирование здания на Шуменской, 16.

— Согласно требованиям СанПиН центр не относится к опасным объектам и не требует специальных условий для размещения. Лица с ВИЧ-инфекцией безопасны для окружающих, ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём, и им нельзя заразиться бытовыми путями. Учитывая важность реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России , необходимо повышать информированность граждан по вопросам ВИЧ-инфекции, а также формировать социальную среду, исключающую дискриминацию по отношению к лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, — прокомментировали 74.ru в Минздраве.

Сейчас областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями находится в Металлургическом районе, занимает здание бывшего детсада на улице Пекинской. Сотрудники центра считают, что учреждению просто необходимы новые помещения. На Шуменской будут располагаться кабинеты, и ВИЧ-инфицированные смогут проходить обследование и лечение в специализированном центре, а не обычных поликлиниках или больницах.

Нынешний Центр по профилактике и борьбе со СПИДом тоже располагается в здании бывшего детсада

В этом центре ВИЧ-инфицированные будут проходить лечение

По данным областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 1 июля этого года насчитывалось 39 878 южноуральцев, живущих с ВИЧ. Лидирует, как и в прошлом году, половой путь передачи инфекции — 62,6 процента случаев. Но в центре отмечают, что за последнее время среди заразившихся стало больше представителей социально благополучных людей.

— Передача вируса чаще происходит среди тех групп населения, которые не считаются уязвимыми. На сегодня мы видим, что социальный портрет нашего пациента меняется: это социально адаптированные люди, которые имеют семью, средне-специальное и высшее образование, постоянную работу. Большинство из них продолжает полноценно жить, получая квалифицированную помощь. Причём чем раньше человек узнает о заболевании, тем своевременнее он получит помощь и начнёт лечение, что позволит ему не быть источником заражения для других людей, иметь здоровых детей, жить долго и качественно, — подчёркивает начальник отделения профилактики и социальной реабилитации областного центра СПИДа Наталья Кущева.

Жителей такое объяснение мало устраивает.

— Я понимаю, что это больные люди, они тоже нуждаются в помощи, но почему забывают о здоровых? — парирует Анастасия. — У нас нет огороженной детской площадки, не хватает мест в детских садах, а здесь здание, расположенное в жилом микрорайоне, запросто отдают Центру для ВИЧ-инфицированных. Иногда жильцы протестуют против открытия столовой на первом этаже и добиваются своего. А здесь нас просто не хотят слышать.

Жильцы попробовали поднять вопрос о возобновлении работы детсада санаторного типа на Шуменской, 14. В Министерстве здравоохранения однозначно ответили, что размещение дошкольного учреждения в здании невозможно, так как в нём была детская туберкулёзная больница, что «является объектом класса Б (потенциально опасные)». За помощью жители обратились к депутату городской думы Владимиру Горбунову , который когда-то был главой Тракторозаводского района. Он разделил негодование горожан и посоветовал обратиться к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому

Пока челябинцы пытаются отстоять свои права, в здании завершаются работы по внутренней отделке. Подразделение областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями планируют открыть в августе.