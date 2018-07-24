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Дальнобойщикам предложили менять устройства «Платона» раз в три года
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Дальнобойщикам предложили менять устройства «Платона» раз в три года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Минтрансе объясняют, что срок службы таких устройств составляет три года, что связано со сроком действия установленных в них средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость передаваемых данных. Тогда как сведения с бортовых устройств с истекшим сроком службы могут быть недостоверными, отмечают в министерстве.
Минтранс рассчитывает, что законопроект, в случае его принятия, вступит в силу с сентября 2018 года.
Система «Платон» введена в конце 2015 года. Она используется для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Стоимость тарифа составляет 1,90 рубля за километр. Средства направляются на развитие и поддержание дорожной инфраструктуры.
Ранее в Минтрансе сообщили, что ожидают, что в 2018 году сборы от системы «Платон» составят 20 миллиардов рублей.
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