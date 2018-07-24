Дальнобойщикам предложили менять устройства «Платона» раз в три года

Минтрансе объясняют, что срок службы таких устройств составляет три года, что связано со сроком действия установленных в них средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость передаваемых данных. Тогда как сведения с бортовых устройств с истекшим сроком службы могут быть недостоверными, отмечают в министерстве.

Минтранс рассчитывает, что законопроект, в случае его принятия, вступит в силу с сентября 2018 года.

Система «Платон» введена в конце 2015 года. Она используется для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Стоимость тарифа составляет 1,90 рубля за километр. Средства направляются на развитие и поддержание дорожной инфраструктуры.

Ранее в Минтрансе сообщили, что ожидают, что в 2018 году сборы от системы «Платон» составят 20 миллиардов рублей.