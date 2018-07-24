Повседневный макияж Кети Топурии — как и чем?

Длинные ресницы, ровный тон кожи и подчеркнутые скулы — повторяем макияж певицы.

Кети Топурия, месяц назад решившаяся на бьюти-эксперимент (какой — читайте здесь), достаточно консервативна в выборе макияжа на каждый день.

Она редко использует классический тональный крем — выравнивать тон кожи ей помогает минеральная пудра Mineralize Skinfinish Natural, M. A. C.

Певица наносит ее пушистой кистью, а чтобы подчеркнуть черты лица, берет пудру на несколько оттенков темнее и растушевывает по линии скул и вдоль спинки носа.

Если ей нужно быстро привести себя в порядок, на помощь приходят консилер, карандаш для бровей и удлиняющая тушь — этого набора вполне достаточно, чтобы певица выглядела отлично в любой ситуации.

КОНСИЛЕР CREAMY CONCEALER, BOBBI BROWN; ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LONG FOR MASCARA, INGLOT; КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ BROW SCULPTOR, TOM FORD

Помада-карандаш для губ Romanovamakeup — еще одно незаменимое средство в косметичке певицы.