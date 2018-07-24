Коллекторы не смогут пугать должников

Полномочия коллекторов должники смогут проверять по специальной базе. Соответствующий законопроект ко второму чтению готовит Госдума

Человек, у которого возникла проблема с банком, сможет проверить, действительно ли коллекторы действуют от имени и по поручению этой финансово-кредитной организации. Для этого нужно будет ввести свой ИНН на специальном ресурсе. Его создадут специально — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Данные должника публиковаться в открытом доступе не будут. Все запросы будут адресными. Кредитор обязан уведомить неплательщика, если привлек коллектора. В течение 30 рабочих дней необходимо либо послать заказное письмо по почте, либо вручить уведомление под расписку.

Действия в отношении коллекторов ужесточились после массовых жалоб жителей. Помимо угроз и порчи имущества, взыскатели долгов наносили непосредственный вред здоровью людей. Чтобы процедуру возврата денег регулировать, заниматься этим разрешили либо банкам, либо аккредитованным в Федеральной службе судебных приставов коллекторским агентствам. Информацию жители могут проверить самостоятельно в реестре службы судебных приставов.

Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме во втором чтении в ближайший вторник. Напомним, недавно парламентарии приняли закон, разрешающий судебным приставам проводить административные расследования в отношении коллекторских агентств.