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Коллекторы не смогут пугать должников
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Коллекторы не смогут пугать должников 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Полномочия коллекторов должники смогут проверять по специальной базе. Соответствующий законопроект ко второму чтению готовит Госдума.
Человек, у которого возникла проблема с банком, сможет проверить, действительно ли коллекторы действуют от имени и по поручению этой финансово-кредитной организации. Для этого нужно будет ввести свой ИНН на специальном ресурсе. Его создадут специально — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Данные должника публиковаться в открытом доступе не будут. Все запросы будут адресными. Кредитор обязан уведомить неплательщика, если привлек коллектора. В течение 30 рабочих дней необходимо либо послать заказное письмо по почте, либо вручить уведомление под расписку.
Действия в отношении коллекторов ужесточились после массовых жалоб жителей. Помимо угроз и порчи имущества, взыскатели долгов наносили непосредственный вред здоровью людей. Чтобы процедуру возврата денег регулировать, заниматься этим разрешили либо банкам, либо аккредитованным в Федеральной службе судебных приставов коллекторским агентствам. Информацию жители могут проверить самостоятельно в реестре службы судебных приставов.
Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме во втором чтении в ближайший вторник. Напомним, недавно парламентарии приняли закон, разрешающий судебным приставам проводить административные расследования в отношении коллекторских агентств.
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