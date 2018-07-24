Ещё
В Академическом достроят главную улицу района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Академическом достроят главную улицу района 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Внушительную сумму потратят на строительство нового участка главной улицы Академического: Вильгельма де Геннина планируют продлить до Тимофеева-Ресовского. Стоимость проекта оценивается в 655 миллионов рублей.
Помимо всего прочего подрядчик должен будет транслировать строительство дороги в режиме онлайн.
«Генеральный подрядчик до начала работ основного периода должен выполнить установку веб-камер на строительной площадке для мониторинга строительства с возможностью трансляции в интернете», — говорится в задании.
Завершить работы планируют в 2021 году.
Ранее мы рассказывали, что улица Тимофеева-Ресовского станет частью второй очереди Академического.
Вообще же в последнее время в Академическом активно строят новые дороги. Улицу Сахарова продлят до Амундсена. Планируется построить участок длиной 2,5 километра за 35 месяцев. На это потратят 1,1 миллиарда рублей. С другой стороны Академический соединят с Широкой Речкой — за 352 миллиона возведут километровый участок улицы Краснолесья.
e1.ru: последние новости
Группа разбора: мог ли водитель Polo спастись от смертельной аварии и виноват ли Lexus Генпрокуратура отменила международный розыск беглого уральского олигарха Акинфеев, которому не забить, и кандалы с детским мячиком: обзор новых граффити Екатеринбурга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»201
«Мы не доверяем России и никогда не будем»128
Путина попросили вмешаться еще в одну войну585
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»53
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»96
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение