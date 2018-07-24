В Академическом достроят главную улицу района

Внушительную сумму потратят на строительство нового участка главной улицы Академического: Вильгельма де Геннина планируют продлить до Тимофеева-Ресовского. Стоимость проекта оценивается в 655 миллионов рублей.

Помимо всего прочего подрядчик должен будет транслировать строительство дороги в режиме онлайн.

«Генеральный подрядчик до начала работ основного периода должен выполнить установку веб-камер на строительной площадке для мониторинга строительства с возможностью трансляции в интернете», — говорится в задании.

Завершить работы планируют в 2021 году.

Ранее мы рассказывали, что улица Тимофеева-Ресовского станет частью второй очереди Академического.

Вообще же в последнее время в Академическом активно строят новые дороги. Улицу Сахарова продлят до Амундсена. Планируется построить участок длиной 2,5 километра за 35 месяцев. На это потратят 1,1 миллиарда рублей. С другой стороны Академический соединят с Широкой Речкой — за 352 миллиона возведут километровый участок улицы Краснолесья.