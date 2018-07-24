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В Ижевске бывшего начальника отделения полиции осудили за мошенничество
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В Ижевске бывшего начальника отделения полиции осудили за мошенничество 

ИА «Сусанин» 40 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске бывшего начальника отделения полиции по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных средств осудили за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
Мужчина пообщался с гражданином, который не платил утилизационный сбор и попал в поле зрения правоохранителей. Страж порядка заявил, что может «поспособствовать», хотя понимал, что повлиять на результаты проверки не в состоянии. За свои «услуги» он попросил 1 млн рублей.
Деньги бывший начальник получил через посредника.
Мужчина признал вину в полном объеме. Суд назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.
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