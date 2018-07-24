В Ижевске бывшего начальника отделения полиции осудили за мошенничество

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске бывшего начальника отделения полиции по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных средств осудили за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина пообщался с гражданином, который не платил утилизационный сбор и попал в поле зрения правоохранителей. Страж порядка заявил, что может «поспособствовать», хотя понимал, что повлиять на результаты проверки не в состоянии. За свои «услуги» он попросил 1 млн рублей.

Деньги бывший начальник получил через посредника.

Мужчина признал вину в полном объеме. Суд назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.