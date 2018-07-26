На «Салюте» не подтвердили массовые сокращения работников омского завода Баранова

Научно-производственном центре газотурбостроения «Салют» заявляют, что предприятие сформировало портфель заказов до 2025 года. Никаких сокращений на заводе не планируется. В редакцию ИА «Омск Здесь» поступил ответ от АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“ на запрос, касающийся возможных сокращений в омском филиале акционерного общества — „ОМО им. П. И. Баранова“. На предприятии заверили, что портфель заказов сформирован до 2025 года, что „говорит об устойчивом его функционировании и развитии“.

— Администрация предприятия заинтересована и следит за сохранением стабильной социальной обстановки на филиале „ОМО им. П. И. Баранова“, мероприятий по сокращению численности не планируется, — говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что на заводе возможны массовые увольнения сотрудников по причине остановки выпуска изделия АИ-222-25. Тогда региональный Минпром также отрицал возможность высвобождения работников предприятия.

АО „НПЦ газотурбостроения „Салют“ является одним из ведущих предприятий по разработке газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации. „ОМО им. П. И. Баранова“ его филиалом стало в 2011 году.