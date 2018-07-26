Ещё
На «Салюте» не подтвердили массовые сокращения работников омского завода Баранова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Салюте» не подтвердили массовые сокращения работников омского завода Баранова 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
В Научно-производственном центре газотурбостроения «Салют» заявляют, что предприятие сформировало портфель заказов до 2025 года. Никаких сокращений на заводе не планируется. В редакцию ИА «Омск Здесь» поступил ответ от АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“ на запрос, касающийся возможных сокращений в омском филиале акционерного общества — „ОМО им. П. И. Баранова“. На предприятии заверили, что портфель заказов сформирован до 2025 года, что „говорит об устойчивом его функционировании и развитии“.
— Администрация предприятия заинтересована и следит за сохранением стабильной социальной обстановки на филиале „ОМО им. П. И. Баранова“, мероприятий по сокращению численности не планируется, — говорится в ответе.
Ранее сообщалось, что на заводе возможны массовые увольнения сотрудников по причине остановки выпуска изделия АИ-222-25. Тогда региональный Минпром также отрицал возможность высвобождения работников предприятия.
АО „НПЦ газотурбостроения „Салют“ является одним из ведущих предприятий по разработке газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации. „ОМО им. П. И. Баранова“ его филиалом стало в 2011 году.
Омск Здесь: последние новости
Старший в Омске проектный институт могли банкротить преднамеренно Омичи покатались по Иртышу на плавучем доме Глазами сотрудника: как ФСБ провела обыск в омском цирке
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня15
Умер Игорь Беляев
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу152
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии145
США поставили Турции серьезный ультиматум101
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение