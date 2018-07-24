Собчак рассказала о скором обвале цен на жилье в Москве

Известная телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram поделилась прогнозом рынку московской недвижимости и составила перечень лайфхаков для тех, кто собирается приобрести жилье.

«После моего поста про «недвижку» в директ посыпались вопросы начинающих покупателей. Отвечу сразу всем здесь. Смотрите, ситуация простая — Собянин и курс рубля сильно сбили цены на недвижимость в Москве , ближайшие года два она будет падать, т.к. по новому закону документы на застройку имеют срок реализации (чего не было раньше), и поэтому все, кто сидел и ждал лучших времен, вынужден выводить проекты в рынок сейчас, — написала Собчак. — Но все это не касается «элитки». Эксклюзивных предложений всегда мало и они не сильно падают».

Телеведущая поделилась с подписчиками лайфхаком, касающимся покупки недвижимости. Среди советов, в частности, выбор жилья только с отделкой и с кондиционированием VRV. «Никогда не покупайте новую квартиру без отделки. Ну будет пол на пол-оттенка темнее чем вы хотели, но зато вы не проживете еще десять лет в постоянных ремонтах! Новые дома это вечный ремонт, и поэтому на западе давно уже даже нет темы без ремонта в новостройку влезать», — написала Собчак, добавив, что покупателям недвижимости не стоит «выбирать огромные муравейники», поскольку «всегда будет шумнее и точно кто-то где-то что-то будет приколачивать, и вообще — проходной двор».