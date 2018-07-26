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На правобережье Красноярска начались работы по благоустройству
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На правобережье Красноярска начались работы по благоустройству 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Ремонт дорог и обновление скверов проводят в Кировском районе, на пр. им. газ. «Красноярский рабочий». Об этом сообщают в городской администрации.
Одну из главных транспортных артерий правобережья ждет масштабное преобразование. Будут спилены засохшие деревья и кустарники, заменены урны и брусчатка, установлены новые лавочки. Кроме того, будут обновлены пешеходные дорожки, восстановлены газоны, высажена живая изгородь и организованы парковочные места. На участке пешеходной зоны от улицы Затонской до Корнетова будет высажено 450 кустарников живой изгороди, разбито 7000 квадратных метров газона, заменены 6 остановочных павильонов, демонтированы лишние металлические ограждения.
Ремонт ожидает скверы «Московский» и «Корнетовский». Там также установят новые скамейки и урны, обновят брусчатку и организуют газон.
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