На правобережье Красноярска начались работы по благоустройству

Ремонт дорог и обновление скверов проводят в Кировском районе, на пр. им. газ. «Красноярский рабочий». Об этом сообщают в городской администрации.

Одну из главных транспортных артерий правобережья ждет масштабное преобразование. Будут спилены засохшие деревья и кустарники, заменены урны и брусчатка, установлены новые лавочки. Кроме того, будут обновлены пешеходные дорожки, восстановлены газоны, высажена живая изгородь и организованы парковочные места. На участке пешеходной зоны от улицы Затонской до Корнетова будет высажено 450 кустарников живой изгороди, разбито 7000 квадратных метров газона, заменены 6 остановочных павильонов, демонтированы лишние металлические ограждения.

Ремонт ожидает скверы «Московский» и «Корнетовский». Там также установят новые скамейки и урны, обновят брусчатку и организуют газон.