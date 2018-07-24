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Красноярцев предупреждают о взрывных работах на правом берегу
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Красноярцев предупреждают о взрывных работах на правом берегу 

АиФ Красноярск 39 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Сегодня, 24 июля, на правобережье Красноярска прогремят взрывы.
Работы будет производить на карьере «Чёрный мыс» с 12:00 до 16:00 ООО «Красноярский цемент». Опасная зона по разлету кусков породы устанавливается 500 метров. Жителей просят слушать звуковые сигналы:
— «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — по этому сигналу вводится опасная зона; — «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом; — «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ и осмотра места взрыва.
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