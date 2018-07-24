За пять месяцев орловцы взяли 4,8 млрд рублей ипотеки

Отделение по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО опубликовало данные о финансовых итогах по жилищным кредитам за пять месяцев 2018 года.

По информации кредитной организации, жители региона взяли 3007 ипотечных жилищных кредитов на 4,8 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество кредитов этого профиля увеличилось на 54,3%, а объем ипотечного кредитования — на 68%.

Стоит отметить, что средний размер ипотечного жилищного кредита в Орловской области составляет 1,6 млн рублей, а срок кредитования — 16 лет 2 месяца. В этом году ипотека в иностранной валюте не выдавалась. На начало июня средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в регионе составила 9,5%. В 2017 году она составила 11,5%.

За пять месяцев 2018 года совокупный объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам достиг 22,7 млрд рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке не превышает 0,3%.