Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» и сборной России Фролов перешел в корейский клуб

ТАСС , 24 июля. Бывший хоккеист сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Александр Фролов стал игроком южнокорейской команды «Дэмен Киллер Уэйлс». Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Последний сезон Фролов провел в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" . Ранее южнокорейская команда подписала контракты с натурализованными игроками национальной сборной американцем Майклом Тествудом и канадцем Майклом Свифтом.

"Подписав контракт с Фроловым, мы полностью укомплектовали наши атакующие линии перед новым сезоном, — сказал генеральный директор «Дэмен Киллер Уэйлс» Ли Ки-Ван. — Мы чувствуем, что его опыт в лучших лигах, таких как НХЛ и КХЛ, пригодится, и он поможет нашим молодым игрокам на льду и за его пределами".

В прошедшем сезоне «Дэмен Киллер» занял шестое место в розыгрыше Азиатской хоккейной лиги (ALIH). Новый чемпионат стартует 1 сентября.

Фролов был задрафтован в 2000 году под общим 20-м номером клубом НХЛ «Лос-Анджелес». Россиянин провел в Северной Америке восемь сезонов, выступая за «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 579 матчей и 397 (175 заброшенных шайб + 222 результативные передачи) набранных очков. В чемпионате России и КХЛ Фролов сыграл 315 матчей, в которых набрал 174 балла (82+92) за результативность, выступая за московские «Крылья Советов», ЦСКА, «Динамо», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо» и хабаровский «Амур».

В составе сборной России хоккеист становился победителем чемпионата мира (2009). Также Фролов выигрывал серебряные (2010) и бронзовые (2007) медали мировых первенств.