Ещё
Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» и сборной России Фролов перешел в корейский клуб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» и сборной России Фролов перешел в корейский клуб 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 24 июля. Бывший хоккеист сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Александр Фролов стал игроком южнокорейской команды «Дэмен Киллер Уэйлс». Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Последний сезон Фролов провел в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур". Ранее южнокорейская команда подписала контракты с натурализованными игроками национальной сборной американцем Майклом Тествудом и канадцем Майклом Свифтом.
"Подписав контракт с Фроловым, мы полностью укомплектовали наши атакующие линии перед новым сезоном, — сказал генеральный директор «Дэмен Киллер Уэйлс» Ли Ки-Ван. — Мы чувствуем, что его опыт в лучших лигах, таких как НХЛ и КХЛ, пригодится, и он поможет нашим молодым игрокам на льду и за его пределами".
В прошедшем сезоне «Дэмен Киллер» занял шестое место в розыгрыше Азиатской хоккейной лиги (ALIH). Новый чемпионат стартует 1 сентября.
Фролов был задрафтован в 2000 году под общим 20-м номером клубом НХЛ «Лос-Анджелес». Россиянин провел в Северной Америке восемь сезонов, выступая за «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 579 матчей и 397 (175 заброшенных шайб + 222 результативные передачи) набранных очков. В чемпионате России и КХЛ Фролов сыграл 315 матчей, в которых набрал 174 балла (82+92) за результативность, выступая за московские «Крылья Советов», ЦСКА, «Динамо», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо» и хабаровский «Амур».
В составе сборной России хоккеист становился победителем чемпионата мира (2009). Также Фролов выигрывал серебряные (2010) и бронзовые (2007) медали мировых первенств.
ТАСС: последние новости
Дело о госизмене и обыски в ЦНИИмаш и Роскосмосе касаются событий 2013 года Эксперт: США и страны Запада не имеют морального права осуждать Россию за ее действия Кристина Орбакайте сыграет в спектакле "Двое на качелях" в Театре "Современник"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»201
«Мы не доверяем России и никогда не будем»130
Путина попросили вмешаться еще в одну войну585
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»54
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»96
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение