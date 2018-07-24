На выезде из Перми движение по Героев Хасана запустили по трём полосам

В городской администрации сообщили, что движение транспорта по улице Героев Хасана запущено по трём полосам. Еще три полосы для движения подрядчик сейчас реконструирует. Ширина каждой проезжей части участке от улицы Васильева до съезда на Липовую гору — 12 метров. Вскоре движение будет открыто по шести полосам.

«В рамках реконструкции улицы Героев Хасана подрядная организация выполнила работы по переустройству сетей водопровода и канализации, кабельной линии, сетей связи, — сообщили в пресс-службе пермской мэрии. — Работы по расширению улицы Героев Хасана стали возможны после запуска поездов по новой эстакаде. После переключения поездов подрядчик разобрал старую насыпь с тоннелем, который традиционно считался «узким» горлышком на этом въезде в город».путепровод