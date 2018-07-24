Разруха на Серафимовича — горят расселенные бараки

Горы мусора на улице Степная. Снос бараков — дело благое, однако зачастую это оборачивается еще большими проблемами для местных жителей. Дом разобран, а мусор увезти — руки не доходят. Вот и растаскивается он потихоньку по окрестностям, представляя неприглядную картину разрухи и безалаберности.

«У меня трое детей, конечно, здесь играют. А куда им деваться, вы же видите, что здесь происходит. Горит иногда, пожарных вызываем и все», — рассказал житель дома №16 на ул. Степная Андрей Санкин.

Пионерским костром называют его местные жители. Еще один житель дома №16 Василий Суровцев уже принимал участие в спасении собственного гаража, пытаясь потушить образовавшуюся свалку водой из соседней лужи.

«Представьте, какой костер будет. Ладно, сейчас сыро, а когда сухо… Дом 60 лет или больше простоял. Если подожгут, тут будет хороший костер, шашлыков много нажарим», — грустно шутит Василий Суровцев.

После сноса два или три месяца ни одного трактора или грузовой машины свалка не видела. Местные жители рассказывают, что люди приезжают, разбирают доски на дачу.

Была попытка свалку огородить. Однако похоже, что дачники вместе с дровами вывезли и забор. О нем осталось лишь воспоминание в виде единственного пролета. Но если на Степной дом хотя бы снесли, то по соседству на Серафимовича барак уже год зарастает кустами и деревьями. Люди говорят, что им все равно, лишь бы ничего не горело. Но, как бы соседи ни заговаривали, оно горит с незавидной периодичностью. В минувшие выходные полыхала крыша и часть второго этажа. Запрос о том, почему расселенные бараки представляют опасность теперь уже для соседей, корреспонденты ОТС отправили в городскую администрацию.

Пока готовился этот выпуск новостей, поступил ответ из мэрии. Удивительно, но по документам на улице Степной не может быть свалки. Аукцион на снос еще даже не проводился, и барак по бумагам должен стоять в своем первозданном виде.