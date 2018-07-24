У судей появятся свои больницы и поликлиники

Судьи и члены их семей смогут получать медобслуживание в специально созданных для них больницах и санаториях. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Полномочия по созданию таких учреждений предлагается предоставить Судебному департаменту при Верховном суде. В настоящее время судебная система — единственная ветвь государственной власти, не имеющая собственной санаторно-курортной базы. И это при том, что право на подобное лечение судьи и членов его семьи, оплачиваемое за счёт средств федерального бюджета, считается одной из законодательно закреплённых социальных гарантий, которая сохраняется и после ухода судьи в отставку или на пенсию.

«Создание санаторно-курортной базы судов позволило бы в полной мере обеспечить реализацию этой гарантии и решить вопрос санаторно-курортного лечения судей», — указано в пояснительной записке к документу.