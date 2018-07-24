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Судьям пропишут новый вид наказания — понижение в классе
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Судьям пропишут новый вид наказания — понижение в классе 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С 1 сентября 2019 года судей за определённые провинности могут не только оштрафовать или отстранить от полномочий, но и понижать в классе. Например, если станет ясно, что поступок судьи нанёс ущерб репутации конкретного суда и судебной власти в целом.
Соответствующие поправки, которые ранее внёс в Госдуму Президент РФ, должны быть прописаны в законах «О статусе судей в РФ» и «Об органах судейского сообщества в РФ». А 24 июля их планирует рассмотреть на пленарном заседании Совет Федерации.
Сегодня за совершение дисциплинарного проступка судью можно наказать замечанием, предупреждением и досрочным прекращением его полномочий.
После того как судья всё-таки будет понижен в классе, проводить повторную аттестацию для него можно будет только по истечении срока пребывания в том классе, куда разжаловали.
В судебной системе России есть 10 квалификационных классов — с первого по девятый и высший. К первому и высшему классам относятся председатель Верховного суда, его заместители и судьи ВС. Чем выше класс судьи, тем дольше он должен в нём проработать, прежде чем проходить аттестацию. Например, мировые судьи девятого квалификационного класса до аккредитации должны проработать два года, а вот председатель областного суда — четыре года.
По данным Верховного суда, штатная численность всего судейского корпуса Российской Федерации составляет 27 380 человек. Но это без учёта военных и мировых судей.
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