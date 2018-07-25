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Сбербанк упростил расчеты между компаниями
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Сбербанк упростил расчеты между компаниями 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту.
«Бизнес–профиль» — это публичный профиль организации, размещенный на интернет-странице со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. Сервис доступен клиентам нового интернет-банка для бизнеса — «Сбербанк Бизнес Онлайн», подробнее по ссылке.
Провайдером приема платежей от физических лиц выступает «Яндекс. Касса». Благодаря этому компания сможет принимать платежи с банковских карт Visa, Mastercard, сервисов Яндекс. Деньги, Qiwi, WebMoney и даже оплату с мобильного счета.
Директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» ПАО Сбербанк Евгений Колбин: «В данный момент на рынке B2B и B2C продаж зачастую выигрывает тот, кто предлагает клиенту удобный способ оплаты, тем самым повышая конверсии и выигрывая борьбу с конкурентами. Мы надеемся, что „Бизнес-профиль“ станет тем самым козырем в руках наших клиентов, который поможет им одерживать победы».
Ранее, чтобы совершить перевод между юридическими лицами, необходимо было направить контрагенту счет и ждать, когда тот оформит платежное поручение и, при этом не ошибется в реквизитах. «Бизнес–профиль» упрощает взаиморасчеты между юридическими лицами — клиентами «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяет плательщику в пару кликов сформировать предзаполненное платежное поручение и сразу перейти к подтверждению платежа. При такой схеме исключена ошибка в реквизитах, нет необходимости в получении и отправке счета, в рутинном заполнении платежного поручения, что делает взаиморасчеты между предпринимателями такими же простыми, как привычные переводы друзьям или родственникам. «Бизнес-профиль» обеспечивает возможность приема самых распространенных типов онлайн-платежей и работает в полном соответствии с действующим законодательством (ФЗ №54).
Генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев: «Бизнес-профиль» решает одну из самых главных, трудоемких задач, которая обычно отнимает время и требует особой тщательности, — делает удобными взаиморасчеты между контрагентами. Быстрые, надежные, автоматизированные расчеты B2B — очень важны, но только этим взаимодействие компаний не ограничивается. Мы накопили колоссальный опыт и знаем, что важно для наших партнеров и клиентов. Следующим шагом может стать использование полномасштабного онлайн-сервиса SberB2B. И «Бизнес-профиль», и SberB2B — дополняющие друг друга элементы экосистемы Сбербанка, разработанные на базе нашей ЭТП».
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