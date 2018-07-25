Сбербанк упростил расчеты между компаниями

С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту.

«Бизнес–профиль» — это публичный профиль организации, размещенный на интернет-странице со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. Сервис доступен клиентам нового интернет-банка для бизнеса — « Сбербанк Бизнес Онлайн», подробнее по ссылке.

Провайдером приема платежей от физических лиц выступает «Яндекс. Касса». Благодаря этому компания сможет принимать платежи с банковских карт Visa , Mastercard, сервисов Яндекс. Деньги Qiwi , WebMoney и даже оплату с мобильного счета.

Директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» ПАО Сбербанк Евгений Колбин: «В данный момент на рынке B2B и B2C продаж зачастую выигрывает тот, кто предлагает клиенту удобный способ оплаты, тем самым повышая конверсии и выигрывая борьбу с конкурентами. Мы надеемся, что „Бизнес-профиль“ станет тем самым козырем в руках наших клиентов, который поможет им одерживать победы».

Ранее, чтобы совершить перевод между юридическими лицами, необходимо было направить контрагенту счет и ждать, когда тот оформит платежное поручение и, при этом не ошибется в реквизитах. «Бизнес–профиль» упрощает взаиморасчеты между юридическими лицами — клиентами «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяет плательщику в пару кликов сформировать предзаполненное платежное поручение и сразу перейти к подтверждению платежа. При такой схеме исключена ошибка в реквизитах, нет необходимости в получении и отправке счета, в рутинном заполнении платежного поручения, что делает взаиморасчеты между предпринимателями такими же простыми, как привычные переводы друзьям или родственникам. «Бизнес-профиль» обеспечивает возможность приема самых распространенных типов онлайн-платежей и работает в полном соответствии с действующим законодательством (ФЗ №54).