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В Подмосковье обещали искоренить борщевик к концу лета
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В Подмосковье обещали искоренить борщевик к концу лета 

Газета.Ru 43 минуты назад
Борьба с борщевиком в подмосковном городе Истра будет завершена к концу августа, передает НСН.
Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дунаев в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.
Чиновник отметил, что запрос на борьбу с этим вредоносным растением от жителей региона высок. Он привёл данные о том, что борщевик занимает более 238 гектаров в городе.
Дунаев заметил, что в регионе поддерживают идею штрафовать собственников, которые не ведут борьбу с этим сорняком на собственной территории.
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