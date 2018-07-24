В Подмосковье обещали искоренить борщевик к концу лета

Борьба с борщевиком в подмосковном городе Истра будет завершена к концу августа, передает НСН.

Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дунаев в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

Чиновник отметил, что запрос на борьбу с этим вредоносным растением от жителей региона высок. Он привёл данные о том, что борщевик занимает более 238 гектаров в городе.

Дунаев заметил, что в регионе поддерживают идею штрафовать собственников, которые не ведут борьбу с этим сорняком на собственной территории.