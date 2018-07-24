4 вопроса, которые нужно задать сантехнику до ремонта

Если вы затеяли ремонт, обязательно пообщайтесь с сантехником. Он поможет избежать многих трудностей и ошибок во время ремонта. И не забудьте задать ему 4 важных вопроса.

Обсудите все свои пожелания по поводу планировки санузла — от самых незначительных до масштабных. Например, в перегородке могут находиться коммуникации, поэтому ее снос должен одобрить сантехник. Расскажите, как вы будете зашивать батареи и прятать разводку — доступ к ним должен быть удобен мастеру.

Не стесняйтесь задавать вопросы, составьте вместе план канализации и разводки водоснабжения, и обязательно сверяйте запрошенную оплату с рыночной.

Попросите сантехника проверить, все ли запорные краны и фильтры на месте, в каком состоянии трубы, вентили и стояки, нужно ли демонтировать полностью сантехническую кабину. В случае замены пусть профессионал подробно разъяснит, какой материал качественнее и почему.

Cделайте акцент на стояках — частные сантехники либо предпочитают промолчать об их состоянии или, наоборот, предлагают лишние переделки. Явные показания к замене: протечки, трещины, плохой запах. Это же касается и труб: их стоит менять, если они проржавели, текут или напор воды снизился.

Перед ремонтом уточните, не планируется ли в ближайшее время замена стояков в вашем доме. Если сами будете менять свою часть стояка, выбирайте металл, а не пластик.

Это нужно сделать до начала отделочных работ. В системах подключения к коммуникациям могут быть различия — сантехник должен ознакомиться с выбранными моделями заранее.

Перед походом в магазин спросите, на что обратить внимание, какой у вас тип канализационной системы. Нестандартная установка возможна, но обойдется во много раз дороже. Нужные детали можно доверить купить сантехнику — у них бывают скидки в специализированных магазинах. Если поедете сами, попросите список нужных материалов и уточните, на чем можно сэкономить.

Чтобы определить квалификацию и надежность мастера, узнайте об опыте работы, попросите рекомендации, спросите, какими инструментами он пользуется, какие сроки выполнения работ, предоставляет ли гарантию.

Сантехник из частной организации, как правило, более ответственный, но его услуги стоят дороже. Пригласите мастера сначала для легкой работы, например, заменить смесители. И познакомьте своего мастера с другими строителями. Опытный сантехник всегда согласует свои действия с прорабом.