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За двумя редкими небесными явлениями в Уфе можно будет наблюдать в телескоп
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За двумя редкими небесными явлениями в Уфе можно будет наблюдать в телескоп 

АиФ-Уфа 54 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
В ночь с 27 на 28 июля пройдут сразу два редких астрономических события — великое противостояние Марса и полное лунное затмение. Понаблюдать за небесными явлениями жители Уфы смогут в телескопы, которые будут установлены на площади имени Ленина, сообщается на сайте Уфимского планетария.
Великое противостояние Марса — это период наиболее тесного сближения красной планеты с Землей. Расстояние составит в этот день 57,7 млн километров. Случаются такие события раз в 15-17 лет. Последний раз наблюдали в 2003 году, в следующий раз — только в 2035-ом.
Полное лунное затмение также в числе редких явлений. Его продолжительность составит 1 час 43 минуты. В следующий раз возможность понаблюдать выпадет только в 2025 году. Во время максимальной фазы затмения луна окрасится в красный цвет.
Понаблюдать за небесными объектами в телескоп можно будет с 23.00 на площади имени Ленина, если небо не затянет тучами.
В ночь с 27 на 28 июля пройдут сразу два редких астрономических события — великое противостояние Марса и полное лунное затмение. Понаблюдать за небесными явлениями жители Уфы смогут в телескопы, которые будут установлены на площади имени Ленина, сообщается на сайте Уфимского планетария.
Великое противостояние Марса — это период наиболее тесного сближения красной планеты с Землей. Расстояние составит в этот день 57,7 млн километров. Случаются такие события раз в 15-17 лет. Последний раз наблюдали в 2003 году, в следующий раз — только в 2035-ом.
Полное лунное затмение также в числе редких явлений. Его продолжительность составит 1 час 43 минуты. В следующий раз возможность понаблюдать выпадет только в 2025 году. Во время максимальной фазы затмения луна окрасится в красный цвет.
Понаблюдать за небесными объектами в телескоп можно будет с 23.00 на площади имени Ленина, если небо не затянет тучами.
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