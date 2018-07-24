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Народный календарь. 25 июля. Роса исцелит и расскажет о погоде
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Народный календарь. 25 июля. Роса исцелит и расскажет о погоде 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
25 июля на Прокла на Руси спешили убирать урожай — с этого дня начинались большие росы. От того Прокла и звали Плакальщиком.
"На Прокла поле от росы промокло", — говорили пращуры. Росу, которая начинала выпадать с этого дня, называли «сеногнойной», так как она могла навредить урожаю.
С другой стороны, считалось, что выпавшая на Прокла роса целебная — нужно собрать ее по утру и протереть глаза. По преданию, это улучшало зрение, очищало кожу лица и даже приводило в порядок мысли. Знахари того времени «прописывали» проклову росу от бессонницы.
По росе можно было и погоду предсказать. Если на Прокла она совсем уж обильная, да еще и туман по утру спустился — впереди ясные дни. Если же случалось такое, что на Прокла Плакальщика вообще не было росы ни на лугах, ни в низинах — это считалось верным признаком того, что погода в ближайшее время баловать не намерена.
Православная церковь в этот день вспоминает святого мученика Прокла, которых во втором веке под пытками заставляли отречься от Христа. После того, как Прокл выдержал все мучения, но остался верен Богу, его привязали к колеснице правителя Максима и заставили бежать за ней. Теряя последние силы, Прокл попросил Господа остановить повозку, и, о чудо, она встала. Никто не мог сдвинуть ее с места, пока Максим не подписал хартию с исповеданием Христа.
Именины в этот день отмечают: Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Марья, Михаил и Федор.
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