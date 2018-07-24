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Сегодня в Саратове снова будет лить дождь
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Сегодня в Саратове снова будет лить дождь 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня, 24 июля, в Саратове снова ожидаются дожди. В отдельных районах гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Днём температура дойдёт до +31°С, при дожде до +25°С, ночью до +17°С.
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