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На Уралмаше на парковке сгорели три автомобиля
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На Уралмаше на парковке сгорели три автомобиля 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня ранним утром на Уралмаше вспыхнул пожар. Все произошло на парковке в переулке Верхнем, 21. О том, что загорелась машина, охранникам парковки сообщила проходившая мимо женщина. Дальше все происходило стремительно: Toyota Corolla, из салона которой валил дым, резко заполыхала.
Охранники пытались спасти стоявшую рядом с Toyota «четырнадцатую», поливали ее, даже пытались откатить, но она, видимо, была на ручнике, и у охранников ничего не получилось.
Как рассказали сами охранники, ГАЗель и «четырнадцатую» часто оставляли на этой парковке. А Toyota оказалась там впервые. В результате Toyota выгорела полностью, отечественная легковушка сильно обгорела справа, ГАЗели тоже досталось: повреждена и кабина, и фургон.
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