В России сражаются с последствиями мощных ливней

Российские регионы тонут, не выдерживая огромного количества осадков. На Краснодар за два часа вылилось столько, сколько в обычный июль выпадает за месяц. Ушел под воду и Волгоград . Там разверзшиеся небеса еще и полосуют молнии. Волгоград тонет вместе с жителями и их машинами, которые с трудом преодолевают водные преграды.

Забайкалье и Приамурье спасаются самодельными дамбами. Но и это мало помогает. В Благовещенске готовятся принять двойной удар. Город зажат в тисках двух неспокойных рек. Никто не знает, чего дальше ждать от Амура и Зеи. В области продлен режим ЧС — как минимум еще на пять дней.