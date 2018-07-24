Ещё
В России сражаются с последствиями мощных ливней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России сражаются с последствиями мощных ливней 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Российские регионы тонут, не выдерживая огромного количества осадков. На Краснодар за два часа вылилось столько, сколько в обычный июль выпадает за месяц. Ушел под воду и Волгоград. Там разверзшиеся небеса еще и полосуют молнии. Волгоград тонет вместе с жителями и их машинами, которые с трудом преодолевают водные преграды.
Забайкалье и Приамурье спасаются самодельными дамбами. Но и это мало помогает. В Благовещенске готовятся принять двойной удар. Город зажат в тисках двух неспокойных рек. Никто не знает, чего дальше ждать от Амура и Зеи. В области продлен режим ЧС — как минимум еще на пять дней.
Пятый канал: последние новости
Американские ученые опасаются за человечество из-за приближения «планеты-убийцы» Ребенок от 63-летней возлюбленной поможет Гогену Солнцеву решить «квартирный вопрос» Директор подразделения «Роскосмоса» увольняется после «шпионского скандала»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну520
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»59
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»13
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»15
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение