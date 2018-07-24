Россия как мечта

Вообще-то Айдай Каныбекова хотела уехать в Германию . Еще ребенком эта 25-летняя киргизка восхищалась этой страной и ее языком. После практики в одной из клиник Вестфалии она захотела завершить свое медицинское образование в Берлине. Ее родина в Средней Азии казалась ей слишком маленькой. «Я не видела для себя в Киргизии возможностей для дальнейшего развития, там вся моя жизнь была бы предрешена», — рассказывает она.

Но путь в Германию был для нее закрыт. Там не захотели признавать то, что она уже изучала медицину в высшем учебном заведении, и ей бы пришлось начинать учебу практически с нуля, рассказывает Каныбекова. Поэтому она сегодня пьет кофе в одном из шумных московских ресторанов. Тогда она спонтанно решила подать заявление в московский медицинский университет и была принята. Своим новым выбором она очень довольна. «В нашей учебной клинике все не так современно, как в Германии, но значительно лучше, чем у меня дома», — говорит она.

Путинское царство считается страной эмигрантов. Десятки тысяч русских каждый год переселяются в Берлин, Лондон или Ригу. Одни недовольны экономической и политической ситуацией в стране, другие просто хотят учиться в западных университетах. Но для многих молодых людей из более бедных государств бывшего Советского Союза Россия — это страна больших возможностей, их шанс. Только в 2017 году почти четыре миллиона человек преимущественно из Средней Азии приехали в Россию. Большинство из них приезжает, чтобы заработать деньги в Москве Санкт-Петербурге или других крупных городах. Всего в России проживают около десяти миллионов иностранцев.

Граждане бывших советских республик могут жить в России без визы полгода. Трудовых иммигрантов из таких стран, как Таджикистан , Киргизия или Узбекистан , здесь называют «гастарбайтерами». Они вкалывают на стройках, жарят котлеты в ресторанах быстрого питания или водят такси. Для российского руководства они выгодны, потому что коренное население в трудоспособном возрасте уменьшается каждый год на один миллион человек. Экономисты едины во мнении: без мигрантов в российской экономике существовал бы дефицит в сотни тысяч рабочих рук. Как правило, «гастарбайтеры» выполняют временную работу и посылают деньги домой. Их денежные переводы в таких странах как Киргизия и Таджикистан составляют треть ВВП.

Студентов, таких как Каныбекова, тоже привлекает Россия. Она смогла продолжить учебу в Москве без всяких проблем. Языковых трудностей у нее нет, она говорит по-русски как местная жительница. «Вначале сокурсники не верили, что я не из России», — говорит она. Русский на ее родине — второй официальный язык, в городах обучение в системе образования происходит преимущественно на русском языке, в университетах преподавание ведется вообще только на русском языке.

Прожив полгода в Москве, Каныбекова отлично прижилась, хотя до сих пор она в России не была. Благодаря широкому распространению российских средств массовой информации, она не воспринимала страну как заграницу. Конечно, есть некоторые культурные различия: так Каныбековой кажется, что русские бывают подчас слишком прямолинейными. «Они могут запросто спорить с начальством или доцентами, что у нас в Киргизии немыслимо», — говорит она.

Она не исключает, что останется в России, и все шансы у нее для этого есть. Иностранным гражданам, закончившим российские вузы, легче получить вид на жительство и даже гражданство. Другое дело «гастарбайтеры». Экономисты и демографы критикуют российское миграционное законодательство, в котором не предусмотрено возможностей для длительного нахождения таких мигрантов в стране. Как только их трудовой договор заканчивается, они должны покинуть Россию. Так людей, которые приехали и тут прижились, выталкивают из страны. Их дети родятся за границей, вместо того чтобы решать демографические проблемы России.

Но правительство, несмотря на эти проблемы, не собирается делать миграционную политику либеральнее, а действует непоследовательно. За каждым позитивным шагом, например, послаблением в налогообложении «гастарбайтеров», следуют новые препятствия и произвол властей. У государственной власти нет четкого представления о будущем: страна действительно ориентируется на инновации, чтобы развивать экономику, а не жить дальше на доходы от экспорта нефти и газа? Тогда России нужны высококвалифицированные мигранты, в том числе и из западных стран. Или же Россия намеревается исчерпать демографический потенциал своих южных соседей? Тогда как минимум нужно либерализовать право на пребывание в стране.

В своей «Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года» Кремль рассматривает эти вопросы, но четких целей не формулирует. Рабочие мигранты во многих сферах остаются предоставленными сами себе: государственных интеграционных курсов практически нет, от социального обеспечения они отрезаны. Москва стоит перед дилеммой. С одной стороны, иммиграция экономически необходима, с другой стороны, мигрантов в многонациональной России не любят, особенно в регионах с преобладанием русского населения. Даже в 90-е годы, когда после краха Советского Союза сотни тысяч преимущественно этнических русских переселились из бывших вассальных республик в Россию, их восприняли скорее как конкурентов на рынке рабочей силы, а не как желанных возвращенцев. Согласно опросам, сегодня около 18% россиян опасаются «наплыва мигрантов», две трети хотят ограничить их въезд.

Требование ввести въездные визы для мигрантов из Средней Азии вот уже который год находит стабильную поддержку большинства граждан. Русские опасаются иностранных исламистов и мигрантов, нечего не понимающих в русских обычаях. Нелегальная миграция также является проблемой: по неофициальным оценкам несколько миллионов иностранцев работают в России нелегально. Правда, расистски мотивированное насилие против мигрантов в последние годы значительно сократилось. Но дискриминация на рынке труда и жилья — все еще обычное дело.

Насколько долог путь к российскому паспорту, хорошо знает Карамшо Мамадназимов. 35-летний таджик начал как «гастарбайтер». В середине 2000-х годов он приехал из республики в Памирском высокогорье в Москву, только что получив диплом инженера-строителя. Первое время в Москве было очень тяжелым. Его диплом никого не интересовал, Мамамназимов перебивался, работая продавцом и таксистом, только с языком у него не было никаких проблем. Но годами его право на жительство зависело от трудового договора.