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Президенты Беларуси и России обсудили возможную встречу
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Президенты Беларуси и России обсудили возможную встречу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 24 июля /Синьхуа/ — В понедельник по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Лидеры двух стран обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширении торгового сотрудничества. Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия.
В. Путин пригласил А. Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи.
Отдельное внимание президенты уделили продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами — членами ЕАЭС, обсудив также организационные вопросы с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.
Главы государств рассмотрели и международную повестку дня. В частности, подробно были обсуждены российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи. Основное внимание во время разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений /СНВ-III/ между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. —0—
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