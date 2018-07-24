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Летевшую в Турцию 17-летнюю пермячку задержали пограничники
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Летевшую в Турцию 17-летнюю пермячку задержали пограничники 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
На днях в пермском аэропорту «Большое Савино» пограничники остановили 17-летнюю пермячку, которая собиралась лететь на отдых в Анталью. Девушка была с родственниками, но не имела нотариально заверенного согласия родителей на выезд из страны.
«Несовершеннолетнюю выявили при оформлении рейса «Пермь-Анталья», — сообщили в пресс-службе ФСБ России. — 17-летняя гражданка не была пропущена пограничниками через государственную границу. Её передали совершеннолетнему брату, а материалы об административном нарушении направили в комиссию по делам несовершеннолетних».
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