Летевшую в Турцию 17-летнюю пермячку задержали пограничники

На днях в пермском аэропорту «Большое Савино» пограничники остановили 17-летнюю пермячку, которая собиралась лететь на отдых в Анталью . Девушка была с родственниками, но не имела нотариально заверенного согласия родителей на выезд из страны.

«Несовершеннолетнюю выявили при оформлении рейса «Пермь-Анталья», — сообщили в пресс-службе ФСБ России. — 17-летняя гражданка не была пропущена пограничниками через государственную границу. Её передали совершеннолетнему брату, а материалы об административном нарушении направили в комиссию по делам несовершеннолетних».