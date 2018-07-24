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Нижегородская шахматистка завоевала второе место на мемориале Льва Полугаевского
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Нижегородская шахматистка завоевала второе место на мемориале Льва Полугаевского 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородка Алена Корчагина заняла второе место среди девушек 2000 г.р. и моложе на мемориале Льва Полугаевского.
Как сообщает Федерация шахмат Нижегородской области, по итогам турнира нижегородка набрала пять очков, как и Полина Гуткович из Самары. Но у соперницы оказался лучше дополнительный показатель.
Победителем мемориала стал международный мастер Алексей Мокшанов из Самары, набравший 7,5 очков из 9.
Лучший результат среди женщин показала Любовь Маркелова, которая выступает за Казань. Она набрала 5,5 очков. Алена Корчагина заняла 43-е место в общей турнирной таблице.
В турнире, который имел статус этапа Кубка России, участвовало 108 человек из трех стран и 27 субъектов Российской Федерации.
Напомним, нижегородки завоевали два золота и два серебра на шахматном мемориале в Ялте.
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