Нижегородская шахматистка завоевала второе место на мемориале Льва Полугаевского

Нижегородка Алена Корчагина заняла второе место среди девушек 2000 г.р. и моложе на мемориале Льва Полугаевского.

Как сообщает Федерация шахмат Нижегородской области , по итогам турнира нижегородка набрала пять очков, как и Полина Гуткович из Самары . Но у соперницы оказался лучше дополнительный показатель.

Победителем мемориала стал международный мастер Алексей Мокшанов из Самары, набравший 7,5 очков из 9.

Лучший результат среди женщин показала Любовь Маркелова, которая выступает за Казань . Она набрала 5,5 очков. Алена Корчагина заняла 43-е место в общей турнирной таблице.

В турнире, который имел статус этапа Кубка России , участвовало 108 человек из трех стран и 27 субъектов Российской Федерации.

Напомним, нижегородки завоевали два золота и два серебра на шахматном мемориале в Ялте.