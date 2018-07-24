Ещё
Во Франции решили сажать в тюрьму любителей заглядывать девушкам под юбки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции решили сажать в тюрьму любителей заглядывать девушкам под юбки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Во Франции апскертинг — фотографирование девушек под юбками без их ведома в общественных местах — признали преступлением. Об этом сообщает BMFTV.
Это стало частью законопроекта о сексуальном насилии, который недавно представили на рассмотрение Сенату. Теперь виновные будут подвергаться тюремному заключению сроком на один год и штрафу в размере до 15 тысяч евро. В зависимости от серьезности преступления срок может быть увеличен до двух лет лишения свободы, а штраф — до 30 тысяч евро.
В середине июня этого года в Великобритании депутат-консерватор Кристофер Чоп заблокировал принятие закона, запрещающего апскертинг.
Депутат публично никак не прокомментировал свое решение. По словам инициатора закона Джины Мартин, Чоп голосовал против потому, что закон широко не обсуждался. Он также сказал ей, что не до конца уверен в том, что такое «апскертинг». Мартин пообещала ему помочь разобраться с этим.
Принятие закона об апскертинге в Британии поддержали кабинет министров и представители общественных организаций. В министерстве юстиции также пообещали ускорить рассмотрение законопроекта. В Шотландии подобный закон действует с 2010 года.
В Канаде, Бельгии и некоторых американских штатах апскертинг уже давно считается преступлением.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну522
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»17
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»61
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»16
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение