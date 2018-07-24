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19 палок колбасы украл из гипермаркета иркутянин
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19 палок колбасы украл из гипермаркета иркутянин 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Молодой человек украл 19 палок колбасы в одном из гипермаркетов Иркутска. Как 24 июля сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, тревожное сообщение из гипермаркета, расположенного по улице Октябрьской Революции, поступило в минувшие выходные на пункт централизованной охраны Иркутска.
Охранник рассказал, что заметил, как несколько минут назад молодой человек, стоящий возле витрины с колбасными изделиями, что-то спрятал в рюкзак, а затем незаметно ушел из магазина. Уточнив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии начали патрулировать ближайшие дворы и спустя несколько минут недалеко от гипермаркета заметили мужчину, подходящего под описание.
Увидев сотрудников, молодой человек побежал и попытался скрыться во дворе, однако был задержан. В его рюкзаке нашли колбасы на общую сумму 9 тысяч рублей. Молодого человека передали полиции для дельнейшего разбирательства.
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