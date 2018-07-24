В авиации мелочей не бывает

Воздушная гавань, крупнейшая на Дальнем Востоке не только по занимаемой территории, но теперь и по объемам пассажиропотока, начала подготовку авиационных специалистов — от диспетчеров по центровке до сотрудников комнат маломобильных пассажиров.

Профессиональный рост

С момента открытия нового пассажирского терминала аэропорт Владивосток добился больших успехов, преодолев отметку 2 млн пассажиров в год. Сегодня его маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. Пассажиропоток стабильно растет, и появление собственного учебного центра на базе предприятия стало важным этапом той большой работы, которая проводится с целью улучшения качества услуг, оказываемых в Международном аэропорту Владивосток.

Галина Мазурова, руководитель авиационного учебного центра: «Мы планируем ежегодно обучать до 600 человек — по разным программам и с разной периодичностью. В основном это выездное обучение в других городах, поэтому собственная образовательная база обеспечит профессиональный рост и повышение квалификации сотрудников без лишних затрат, а, кроме того, сделает процесс обучения непрерывным».

Открытию центра предшествовала серьезная подготовка. С каждым годом воздушная гавань Приморья принимает все больше рейсов как российских, так и зарубежных авиакомпаний. Авиапартнеры аэропорта предъявляют разные требования к специалистам, задействованным в обслуживании пассажиров и наземном обслуживании воздушных судов. Поэтому в основу программ обучения легли как нормы российского законодательства, так и рекомендации Международной ассоциации воздушного транспорта.

Была подготовлена внушительная материально-техническая база — аудитории, оборудованные персональными компьютерами, звуковым оборудованием и мультимедийным проектором. Для практических занятий задействовано воздушное судно ТУ 154, где отрабатываются программы по спасению пассажиров с воздушного судна.

Возможности обучения

Авиационный учебный центр начал свою работу в мае 2018 года на основании лицензии департамента образования и науки Приморского края . Сегодня он реализует 45 программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для проведения обязательной первоначальной подготовки, переподготовки и подтверждения (повышения) квалификации специалистов наземных служб.

В авиации мелочей не бывает, аэропорт подобен слаженному часовому механизму, где любой сбой может обернуться задержкой рейса, поэтому ошибки недопустимы. Образовательные программы продолжительностью от 16 до 256 часов рассчитаны на агентов авиационных перевозок, диспетчеров по центровке и загрузке воздушного судна (ВС), диспетчеров по контролю за подготовкой ВС, агентов по наземному обслуживанию ВС, пожарных, персонала производственно-диспетчерской службы аэропорта, сотрудников комнат маломобильных пассажиров.

Преподавателями учебного центра стали руководители и ведущие специалисты различных служб аэропорта. По окончанию обучения каждому ученику центра выдается сертификат, свидетельствующий о приобретенных знаниях и навыках. Первыми к занятиям приступили сотрудники службы безопасности по программам «Транспортная и радиационная безопасность».

Работа в авиации требует высокого уровня ответственности и профессионализма, ведь речь в идет о жизнях пассажиров. Например, в обязанности диспетчера по центровке входят управление процессом подготовки самолета к вылету и расчет его центровки. В учебном центре занятия для таких сотрудников ведет в том числе руководитель диспетчерской службы аэропорта. Восемь программ разработаны в области транспортной безопасности. 256 часов отведено на программу обучения специалистов ведомственной пожарной охраны авиационных предприятий гражданской авиации, которые получат дипломы переподготовки по ее окончанию. Причем возможности авиапредприятия позволяют эффективно совмещать теорию и практические занятия.

Лицо аэропорта — агент авиационных перевозок — тот самый человек, который встречает вас на стойке регистрации. Для повышения квалификации таких сотрудников также разработана отдельная программа. Сегодня в «час пик», когда Владивосток принимает большое количество рейсов, все стойки регистрации заполнены, и задача агента — не только организовывать бесперебойное движение пассажиров, но и создать атмосферу гостеприимства, достойную воздушной гавани, отмеченной премией Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории «Аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров».

Ирина Грязнова, начальник службы организации авиационных перевозок: «Такая работа требует высокого уровня стрессоустойчивости. Кроме того, сотрудники службы организации авиационных перевозок должны обслужить пассажира не только вежливо, но и быстро. В среднем обслуживание одного пассажира на стойке регистрации занимает полторы-две минуты в зависимости от сложности маршрута и желания нашего гостя пообщаться с агентом.

С целью сократить время ожидания регистрации разрабатываются специальные программы, внедряются новые стандарты и совершенствуется эргономика рабочего места.

Открытие учебного центра, конечно, будет способствовать повышению качества обслуживания — не придется больше куда-то выезжать, организация непрерывного учебного процесса здесь, на базе аэропорта, снимет многие вопросы и сэкономит время».

Кроме того, среди агентов много молодых сотрудников, для которых образовательные программы очень важны. Авиапредприятие сотрудничает с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС), где появилась новая специальность — сервис в авиации, и с третьего курса принимает студентов на практику.

Сервис для всех и каждого

В аэропорту Владивостока все категории пассажиров должны чувствовать себя комфортно. С этой целью комната матери и ребенка была существенно модернизирована и расширена. Теперь она напоминает скорее мини-детский сад с собственной кухней. В других секторах терминала переоборудованы зоны общественного питания и залы повышенной комфортности.

Занятия в рамках программы обучения сотрудников комнат маломобильных пассажиров в авиационном учебном центре ведет сертифицированный инструктор, заведующая здравпунктом аэропорта.

«Но у нас есть цель обучить весь персонал оказанию ситуационной помощи инвалидам и пассажирам с ограниченной мобильностью», — отмечает Галина Мазурова.

Доступная среда начинается с парковки аэропорта, рассчитанной почти на 50 машиномест для лиц с ограниченными возможностями, откуда можно вызвать сотрудника, который сопроводит маломобильного пассажира в специально оборудованную комнату, где есть все для того чтобы с комфортом провести время.

Каждый из сотрудников, ответственных за три кита авиации: безопасность, регулярность и качество обслуживания, мотивирован на то, чтобы качественно выполнять свою работу, что нужно и можно на своем рабочем месте создавать условия, чтобы радовать клиентов, раскрывать свой потенциал, и совместными усилиями организовывать атмосферу места, куда хочется возвращаться.

Стоит отметить, что 17 июня аэропорт обслужил миллионного пассажира, это на три недели раньше, чем в 2017 году. За первое полугодие 2018 года его услугами воспользовались более 1,1 млн человек, что на 18% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. За первые 6 месяцев 2018 г. на внутренних авиалиниях было обслужено более 638 тыс. человек (+6%), а на международных линиях — более 470 тыс. человек (+40%). Благодаря стабильно растущему потоку въездного туризма и постоянной работе по увеличению количества как российских, так и международных авиарейсов, перед воздушной гаванью Приморского края открываются большие перспективы. Открытие авиационного учебного центра стало важным этапом на пути развития «Международного аэропорта Владивосток». Всего до конца года обучение пройдут 300 сотрудников воздушной гавани, в дальнейшем планируется, что на базе предприятия будут обучаться также сотрудники сторонних организаций.

Адрес компании: АО «Международный аэропорт Владивосток»

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