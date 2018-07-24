Экипажи ударных вертолетов КА-52 Восточного военного округа в ходе учения в Хабаровском крае уничтожили станции помех условного противника

Вертолетчики устроили для него так называемый «огненный дождь» путем массированных боевых пусков неуправляемых авиационных ракет усиленного осколочного действия с большим радиусом поражения.

Хабаровском крае в ходе выполнения летно-тактических заданий летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа поразили мишени, имитирующие автоматизированные станции помех радиоэлектронной борьбы условного противника.

При выполнении практических стрельб экипажи разведывательно-ударных вертолетов КА-52 «Аллигатор» устроили условному противнику «огненный дождь» путем массированных боевых пусков неуправляемых авиационных ракет усиленного осколочного действия с большим радиусом поражения, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения.

Экипажи отработали выполнение полетов в заданный район, провели воздушную разведку, обнаружив мишени, обозначающие позиции станций РЭБ условного противника, зашли на цели и открыли огонь на поражение.

В сложной обстановке учебного боя были отработаны задачи по слаженности действий при совершении парных маневров, в том числе при отработке ухода из под удара «противника» и ведении огня.