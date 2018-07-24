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«Аллигаторы» уничтожили станции радиопомех «противника» в Хабаровском крае
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«Аллигаторы» уничтожили станции радиопомех «противника» в Хабаровском крае 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи вертолетов выполнили массированную стрельбу авиационными ракетами и пушками.
Летчики ударных вертолетов КА-52 «Аллигатор» выполнили полеты с боевой стрельбой и уничтожили станции помех условного противника в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«При выполнении практических стрельб экипажи вертолетов КА-52 устроили массированный боевой пуск неуправляемых авиационных ракет, а также провели стрельбы по «вражеским объектам» с использованием пушечного вооружения», — говорится в сообщении.
В ходе тренировки вертолетчики провели воздушную разведку, обнаружили и уничтожили мишени, обозначавшие станции радиоэлектронной борьбы противника.
Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. На вооружении с 2011 года. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу противника и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула».
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