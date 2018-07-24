«Аллигаторы» уничтожили станции радиопомех «противника» в Хабаровском крае

Экипажи вертолетов выполнили массированную стрельбу авиационными ракетами и пушками.

Летчики ударных вертолетов КА-52 «Аллигатор» выполнили полеты с боевой стрельбой и уничтожили станции помех условного противника в Хабаровском крае . Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«При выполнении практических стрельб экипажи вертолетов КА-52 устроили массированный боевой пуск неуправляемых авиационных ракет, а также провели стрельбы по «вражеским объектам» с использованием пушечного вооружения», — говорится в сообщении.

В ходе тренировки вертолетчики провели воздушную разведку, обнаружили и уничтожили мишени, обозначавшие станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. На вооружении с 2011 года. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу противника и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула».