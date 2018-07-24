Прокуратура в Хабаровском крае проверит власти на готовность к паводку на Амуре

"Прокуратура Хабаровского края, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением отдельных территорий края, поручила городским и районным прокурорам обеспечить мониторинг паводковой ситуации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуроры оценят, как власти подготовились к предотвращению возможных подтоплений, обеспечили работу объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Особо проконтролируют условия для безопасности жителей, внимание обратят на снабжение продуктами и питьевой водой.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, будет проверена, в том числе работа властей Верхнебуреинского района, где на выходных из-за разлива рек подтопило несколько десятков дачных участков и придомовых территорий жилых домов в двух поселках, а также подмыло участок грунтовой дороги Чегдомын — Софийск и подъезд к деревянному мосту через реку Ургал в районе Чегдомына. Сейчас ситуация там стабилизировалась, вода ушла.

Как сообщалось ранее, гребень сформировавшегося из-за сильных дождей в Забайкалье паводка в настоящее время смещается к Еврейской АО, а к началу августа придет в Хабаровский край. По данным гидрологов, уровень воды в Амуре у Хабаровска повысится до 4,8-5,5 метров. Могут быть подтоплены дачные участки, сельхозугодья, дороги, линии связи.