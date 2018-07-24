Военные с «Красухами» ослепили самолёты противника на учениях в Новосибирской области

В Сибири прошли военные учения: подразделения радиоэлектронной борьбы помешали условному противнику уничтожить с воздуха стратегические объекты Новосибирской области «По замыслу учений, противник планировал уничтожить объекты военной инфраструктуры с применением авиации и крылатых ракет. Расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха-4С» своевременно заняли позиции, вскрыли ракетно-авиационную группировку условного противника, нанесли «ослепляющее» воздействие на бортовые радиолокационные станции самолётов и разведывательные спутники, обеспечивающие наведение авиации. Создав искажение навигационного поля, военнослужащие сделали невозможным нанесение прицельного авиационного удара», — описали учения в пресс-службе Центрального военного округа. оборонном ведомстве уточнили, что такие учения прошли не только в Сибири, но и на полигонах Урала и Поволжья. Военные научились прикрывать стратегические объекты Новосибирской области, Кузбасса, Свердловской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Всего в учениях приняли участие больше 900 военных и 50 машин.