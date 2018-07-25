Более 10 тысяч сибирских военных подняли по тревоге: начались массовые учения

Республике Тыва. Сегодня, 25 июля, в Центральном военном округе начались учения — по тревоге подняли более 10 тысяч человек в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае

Учения начались в рамках проведения недели боевой готовности.

«Военнослужащие отработали вопросы по приведению в высшую степень боевой готовности.

Они включают в себе получения оружия, экипировки и боеприпасов, снятие военной техники с кратковременного хранения, выход из парка боевых машин и совершение марша в район формирования.

Кроме того, в рамках занятий была проверена организация взаимодействия и связи между подразделениями. Также военнослужащие отработали действия по внезапно появляющимся задачам, таким как нападение условного противника на особо важные объекты», — сообщает пресс-служба ЦВО.

Также в пресс-службе ЦВО отметили, что точное количество военных, которые были подняты по тревоге в Новосибирской области — это закрытая информация.

Сейчас в Новосибирской области готовятся ещё к одному военному мероприятию — на полигоне в Кольцово с 28 июля по 10 августа пройдёт конкурс «Отличники войсковой разведки».