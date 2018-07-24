Суд в США согласился рассмотреть дело об особом статусе для иммигрантов из трех стран 

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) в понедельник ответил отказом на прошение администрации США отклонить коллективный иск группы иммигрантов, которые заявляют, что решение американских властей лишить граждан Гондураса, Сальвадора и Гаити статуса «временно защищенных лиц» в Соединенных Штатах является нарушением их прав. Об этом сообщило агентство Reuters.
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) ранее постановило отменить для граждан указанных стран статус «временно защищенных лиц», который подразумевает особые иммиграционные правила. Гаитяне будут лишены такого статуса с июля 2019 года, сальвадорцы — с сентября 2019 года, гондурасцы — с января 2020 года.
МВБ исходило из того, что статус «временно защищенных лиц» был присвоен жителям этих государств из-за тяжелых условий, сложившихся в их родных странах. Гондурас серьезно пострадал от урагана «Митч» в 1998 году, а в Сальвадоре и Гаити произошли разрушительные землетрясения в 2001 и 2010 годах. Сейчас же, по мнению ведомства, ситуация в этих странах нормализовалась, и их гражданам, переехавшим в США на особых условиях, следует вернуться на родину.
В связи с этим группа иммигрантов из указанных трех государств, а также две правозащитные организации подали в суд на администрацию США, утверждая, что власти в их решении отозвать особые статусы руководствовались расистскими соображениями. Истцы указали на то, что президент США Дональд Трамп будто бы «испытывает неприязнь и пренебрежение по отношению к латиноамериканцам и темнокожим иммигрантам».
Министерство юстиции США подало ходатайство с просьбой отклонить данный иск. Однако, как отмечает Reuters, судья Дениз Каспер встала на сторону истцов, согласившись рассмотреть иск и таким образом дав делу ход. Как ожидается, слушания по нему могут начаться в ближайшие месяцы.
Статус «временно защищенных лиц» подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство. В настоящее время этим статусом в США наделены граждане Гаити, Гондураса, Йемена, Непала, Никарагуа, Сальвадора, Сирии, Сомали, Судана, Южного Судана. На него также претендуют гватемальцы, пакистанцы и филиппинцы.