Петербургские депутаты потратят сотни тысяч на покупку подушек-поросят

Законодательное собрание Санкт-Петербурга потратит 329 тысяч 81 рубль на покупку сувениров к Новому году. Сувениры представляют собой подушки в виде поросят. Соответствующий контракт опубликован на сайте госзакупок.

Как сообщает «Лента.ру», требование к подаркам, очевидно, связано с символом 2019 года, который пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи по восточному календарю.

Всего депутаты планируют закупить 550 подушек. Средняя стоимость одного подарка оценивается в 598 рублей. Внутри каждого поросенка будет упаковано полкилограмма кондитерских изделий.

Ранее «СП» писала, что в Дагестане Минздрав проводил незаконные госзакупки. Несколько фирм, торгующих медикаментами, участвовали в фиктивных аукционах, которые для них организовывал родственник из регионального министерства.

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