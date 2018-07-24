Дайджест российских СМИ — 24 июля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Гарант индексации — Конституционный суд указал учитывать инфляцию в исках граждан — Конституционный cуд (КС) отменил практику отказов Верховного суда и судов общей юрисдикции гражданам в индексации взысканных ими с физических и юрлиц долгов — она предусмотрена ст. 208 Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Законодателю предписано установить критерии индексации, а судам до этого — пересчитывать взысканные суммы с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) без каких-либо ограничений и вне зависимости от вины должника за просрочку. Позиция КС может иметь значение и для арбитражных дел, но вопрос об индексации в коммерческих спорах сейчас практически неактуален.

— Россию просят убрать Иран из Сирии — Глава МИДа и начальник Генштаба РФ нанесли экстренный визит в Иерусалим — В понедельник глава МИД России Сергей Лавров и начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов совершили экстренный, не анонсированный заранее визит в Израиль, где провели переговоры с премьером этой страны Биньямином Нетаньяху. Необходимость этой третьей по счету за две недели встречи на высоком уровне была связана с тем, что операция сирийской армии в районе Голанских высот близка к завершению. Россия ранее обещала, что в ходе этой операции проиранские силы будут отведены от израильской границы. Однако Израиль требует, чтобы Иран полностью ушел из Сирии, и отвергает компромиссные предложения Москвы, которые президенты России и США, казалось бы, согласовали 16 июля в Хельсинки.

— Нефть дырочку найдет — «Роснефть» обнаружила утечку 89 млрд рублей — Крупнейшие судебные претензии на 89 млрд руб., которые «Роснефть» выдвинула к своим партнерам-участникам соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-1», могут оказаться средством давления на иностранцев в переговорах о возможных потерях нефти, считают юристы. Споры между нефтяниками о перетоках углеводородов с одного участка на другой из-за сложной геологии пластов нередки и в мировой практике чаще всего урегулируются без суда — в рамках переговоров на базе уточненных расчетов.

— Софту грозит разработка — IT-компании просят уточнить определение шпионских средств — Законопроект ФСБ о шпионской технике, появившийся после резонансного уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы, может оказаться опасным для разработчиков софта. По мнению участников IT-рынка, предложенное ФСБ определение средств для негласного получения информации может включать в себя ПО, которое передает разработчику информацию о попытках взлома или ошибках. Угроза уголовной ответственности за такой софт приведет к росту пиратства, считают разработчики.

— Расчистка территории — Нацпроект по экологии будет стоить российским компаниям 140 млрд руб в год — Исходя из текущих расчетов Минприроды, на экологический национальный проект общей стоимостью в 1,8 трлн руб на 2019-2024 годы федеральный бюджет потратит 921 млрд руб, а «внебюджетные источники» — 844 млрд руб, что аналогично повышению налоговой нагрузки на них на 0,1% ВВП. Крупнейшие цели нацпроекта — резкое сокращение загрязнений воздуха в центрах металлургии, переработка 80% отходов в РФ к 2024 году, переход к тому же сроку на полное лесовосстановление и начало реабилитации Волги. Видимо, это первая программа национального масштаба в этой сфере за многие десятилетия.

— Сначала управление — деньги потом — Арбитражным управляющим предлагают реформу — Сегодня в Госдуме должно было пройти второе чтение законопроекта о реструктуризации долгов юрлиц, в который в последний момент были включены и поправки о реформе сообщества арбитражных управляющих (АУ). Поправки предполагают обязательное вхождение всех саморегулируемых организаций (СРО) АУ в Национальное объединение, которое сможет лишать их статуса по своему усмотрению. Поправки подверглись критике со стороны членов сообщества, заявляющих, что реформа с ними не обсуждалась и может ограничить независимость АУ, — в итоге вчера совет Думы перенес рассмотрение реформы на осень.

— Промреволюция впала в стагнацию — Мониторинг промышленной политики — РФ вошла в число стран, утративших динамику развития в области «промышленной революции 4.0», говорится в докладе консалтинговой компании A. T. Kearney. В исследовании, проведенном при поддержке Всемирного экономического форума, оценивалась готовность 100 стран мира к переходу на производственную систему будущего по 59 ключевым показателям, объединенным в шесть производственных факторов: технологии и инновации, занятость и квалификация кадров, международная торговля и инвестиции, институциональная структура, структура спроса и рациональность использования природных ресурсов.

— Михаила Балакина вернули в строй — Мосгорсуд потребовал зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы — Мосгорсуд признал незаконным отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы акционера СУ-155 Михаила Балакина: в течение пяти дней Мосгоризбирком (МГИК) должен выдать ему удостоверение кандидата. Глава МГИК Валентин Горбунов заявил, что решение будет обжаловано в Верховном суде (ВС). Тем временем кандидат в мэры от ЛДПР Михаил Дегтярев представил предвыборную программу, в которой положительно отозвался о программе реновации.

— Дмитрий Овсянников готов работать без депутатов — Отношения губернатора и парламента Севастополя портятся все увереннее — Вчера конфликт заксобрания Севастополя и губернатора города Дмитрия Овсянникова вышел на новый уровень. Господин Овсянников раскритиковал работу заксобрания в резких выражениях, заявив, что готов найти «способ, как развиваться дальше» без парламента. Депутаты говорят, что это возможно, но лишь до утверждения бюджета города на очередной год.

— Элле Памфиловой хотят дать совет в Петербурге — Половине членов городского избиркома не понравилась кандидатура нового председателя — Семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе комиссии. Подписи под обращением поставили члены горизбиркома, лояльные спикеру регионального заксобрания Вячеславу Макарову, который конфликтует с администрацией Петербурга. Авторов обращения не устраивает кандидатура главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко, которого в пятницу ЦИК рекомендовал назначить членом комиссии. «Пусть рассматривают», — заявил «Ъ» зампред ЦИКа Николай Булаев, подчеркнув, что петербургский избирком обязан рассмотреть предложенную ЦИКом кандидатуру.

— Уравнение со многими переменами — Врио губернаторов определяются с новыми кандидатами в Совет Федерации — Заместитель главы управления президента РФ по общественным проектам (УОП) Константин Долгов вошел в тройку кандидатов в сенаторы от главы Хакасии Виктора Зимина. В Новосибирской области и Алтайском крае врио губернаторов, как ожидается, направят в Совет Федерации своих предшественников. А Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области, скорее всего сохранит в Совете Федерации Елену Мизулину.

— В хранилищах топлива на Восточном пропали сотни миллионов — Экс-руководитель ФГУП при Спецстрое обвиняется в злоупотреблении полномочиями — Как стало известно «Ъ», Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО фигуранта громкого расследования масштабных хищений при строительстве космодрома Восточный — бывшего главу ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Александра Никитина. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении хранилищ для ракетного топлива. Возглавляемое господином Никитиным предприятие, по данным следствия, перечислило компании-подрядчику почти 1 млрд руб., но все объекты в отведенные сроки построены не были. Следователи СК, возбудившие уголовное дело после проверки ФСБ, оценивают причиненный ущерб более чем в 665 млн руб. При этом к господину Никитину вскоре у следствия могут возникнуть новые претензии, связанные со злоупотреблениями при строительстве жилых домов для персонала Восточного.

— За огнетушитель обвинили не в той редакции — Суд вернул прокурору дело Павла Гриба, готовившего взрыв в сочинской школе по переписке — Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) отказался рассматривать уголовное дело гражданина Украины Павла Гриба, пытавшегося, по версии обвинения, склонить свою подругу-школьницу к совершению теракта на выпускном вечере. Дело возвращено прокурору, а затем его направят следствию, поскольку Павел Гриб был обвинен в двух редакциях одной и той же статьи УК, за которые предусмотрены разные сроки наказания. Надзор собирается обжаловать решение суда, а защита — добиться оправдания подсудимого.

— Капитан и коммерсант заработали на дизеле — На Черноморском флоте выявлены хищения при ремонте силовых установок — Как стало известно «Ъ», Следственный комитет расследует уголовное дело, по которому проходят начальник службы эксплуатации и ремонта кораблей Черноморского флота капитана первого ранга Евгений Гущин и гендиректор ООО «Компания „Энергоремонт“» Сергей Шипицын. Им инкриминируют мошенничество при ремонте и обслуживании силовых установок боевых кораблей. Работы, по версии следствия, выполнялись с использованием бывших в употреблении деталей, которые оплачивались военными как новые. Господина Шипицына по ходатайству следствия взяли под стражу, а у семьи капитана Гущина в счет погашения ущерба арестовали автомобиль Subaru Forester.

— Семилетний срок заменили оправданием — Реабилитируют экс-чиновника, осужденного за соучастие в похищении боевиками подростка — Как стало известно «Ъ», Верховный суд Дагестана утвердил оправдательный приговор, вынесенный районным судом в отношении бывшего мэра Каспийска Руслана Гаджибекова. Он был приговорен к семи годам строгого режима за киднеппинг, благодаря которому крупную сумму получили боевики, однако Верховный суд России отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение.

— Следователь после пыток ушел в армию — СК выясняет, как проводилась проверка по жалобе на избиение в ярославской колонии — СУСК по Ярославской области проверяет работу бывшего сотрудника управления, который в прошлом году отказался возбуждать уголовное дело по заявлениям о пытках в ИК-1 осужденного Евгения Макарова. Избиения оказались на видеозаписи. Выяснилось, что экс-следователь находится в армии. В понедельник были задержаны шесть сотрудников колонии, ожидаются новые задержания. Также ИК-1 посетили глава СПЧ Михаил Федотов и первый замдиректора ФСИН России Анатолий Рудый. По мнению представителя службы, избитый осужденный сам спровоцировал конфликт.

— Балтийский диалог спецслужб — Знакомые Антонины Зиминой шокированы ее арестом по подозрению в госизмене — «Ъ» поговорил с несколькими знакомыми Антонины Зиминой, задержанной несколько дней назад в Калининграде и арестованной по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Все они согласились общаться только на условиях анонимности, двое из них считают арест госпожи Зиминой «странным» и «шокирующим», напоминая, что бывшая директор Балтийского центра диалога культур известна как член клуба друзей Фонда Горчакова, созданного в 2010 году по инициативе тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. Известно, что Антонина Зимина этапирована из Калининграда в следственный изолятор ФСБ «Лефортово»; представители общественной наблюдательной комиссии сообщили, что с ней работает адвокат по назначению. В СМИ уже появились предположения о возможном обмене госпожи Зиминой на арестованную в США россиянку Марию Бутину. В ФСБ дело госпожи Зиминой пока не комментируют.

— ФСБ окажет медведю услугу — «Ъ» разобрался, почему служба решила расширить список стратегически важных животных — Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предложила обновить список «стратегически важных ресурсов», которые запрещено без разрешения вывозить из России. Кроме уже перечисленных там нефти, газа и этилового спирта, документ предлагается дополнить бурыми и гималайскими медведями, а также кабаргой: в ФСБ утверждают, что их массово убивают, чтобы потом продавать части их тел на нелегальных зарубежных рынках. Опрошенные «Ъ» экологи одобряют эти меры, но подчеркивают, что проект ФСБ касается только вывоза этих видов за границу, хотя проблемы у них возникают и внутри страны. Экологи требуют добавить медведей в Красную книгу, против чего выступает Минприроды.

— Прокуроры присмотрелись к заповедному — Надзорное ведомство представило Росприроднадзору список нарушений в ООПТ — Генпрокуратура осталась недовольна работой Росприроднадзора по контролю деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Прокуроры обращают внимание, что служба «длительное время» оставляет без внимания нарушения законодательства. В Росприроднадзоре рассматривают претензии надзорного ведомства. Экологи считают причиной большинства нарушений недостаток финансирования природоохранных территорий.

— По президенту Франции нанесли первомайский удар — Эммануэль Макрон может пострадать от насильственных действий своего помощника — Глава МВД Франции Жерар Коллон вчера был вызван в юридическую комиссию Национальной ассамблеи и более двух часов давал объяснения по поводу «дела Беналля». Александра Беналля, помощника главы администрации президента Эмманюэля Макрона, обвиняют в нападении на участников первомайской демонстрации. По мнению корреспондента «Ъ» во Франции Алексея Тарханова, оппозиция намерена превратить историю в грандиозный политический скандал.

— Рейтинг Дональда Трампа окреп от критики — Президент США усиливает свои позиции — Несмотря на беспрецедентно жесткую критику со стороны оппонентов, президент США Дональд Трамп завоевывает все больше сторонников внутри страны. Согласно последнему опросу, проведенному NBC News и The Wall Street Journal, его популярность в июле достигла наивысшего уровня за все время правления. А недавние заявления республиканцев свидетельствуют о том, что теперь уже далеко не все они готовы объединиться с демократами в противостоянии главе Белого дома. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, новая волна поддержки Дональда Трампа — это обратная реакция консервативной части общества на усиливающееся давление на президента со стороны либеральной американской элиты, считающей его политику противоречащей лидерству США и ценностям глобализации.

— Интернет заплатит за безопасность — Минкомсвязь оценила затраты онлайн-компаний на «закон Яровой» — Затраты интернет-компаний на исполнение «закона Яровой» могут оказаться меньше, чем предполагалось, следует из документов Минкомсвязи. Так, Rambler Group может потратить на него около 11 млн руб единоразово и еще около 1,4 млн руб ежегодно. Оценки могут быть занижены, для более крупных компаний затраты могут достигнуть почти 1 млрд руб, не исключают эксперты.

— «Молчунов» выводят из капитала — ЦБ готов смягчить условия конвертации накоплений в ИПК — В ЦБ готовы определиться с судьбой 1,8 трлн руб пенсионных накоплений «молчунов» после введения индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В отличие от клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), накопления которых будут конвертированы в ИПК автоматически, «молчуны» смогут отказаться от ИПК и оставить все как есть — их накоплениями по-прежнему будет управлять ВЭБ. Такой же сценарий в ЦБ считают возможным и для клиентов частных управляющих компаний.

— Urban Group разрешат не достраивать — Дольщики получат деньги вместо квартир — Власти Подмосковья намерены сократить число достраиваемых проектов банкротящейся Urban Group. Речь идет о корпусах, строительство которых не начато: таких объектов больше всего в наиболее проблемных жилых комплексах «Лайково» и «Лесобережный». Хотя размеры компенсаций едва ли покроют затраты дольщиков, но для них это решение может быть выгодным, считают эксперты.

— Акциз, сливающийся с тарифом — Владимир Дзагуто об инновационном методе фиксации цен — Предложение речников дать отрасли набор налоговых льгот, которые компенсировали бы судовладельцам ущерб от роста цен на топливо ("Ъ" рассказывал об этом 23 июля), в целом выглядит внятным, а проблема — реальной. Долгосрочные контракты, высокая доля топливных расходов — все это действительно серьезные риски для отрасли, которая, видимо, не входит в число самых прибыльных. То, что судовладельцы просят о снижении налоговой нагрузки, — тоже резонно. Раз уж большая часть конечной цены ГСМ — это акцизы, то и льготу давать проще за счет налогов.

— ЦБ положил глаз на депозиты — Банкам будет труднее привлекать валюту от граждан — Банк России, стремясь ограничить рост валютных обязательств банков, с 1 августа увеличивает норматив обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте. По словам экспертов, данная мера заморозит наметившийся рост ставок по валютным вкладам, но не приведет к отказу банков от валютных заимствований. Тем более что банки могут столкнуться с оттоком средств состоятельных клиентов, которые предпочтут вкладывать их в евробонды или же инвестировать за рубежом.

— Биткойн подрегулировал курс — Финансовые власти G20 подняли цену виртуальных валют — Рынок криптовалют во второй половине июля вышел из черной полосы, продолжавшейся почти два месяца. В понедельник курс биткойна достигал $7,8 тыс. — максимума с конца мая. За неделю виртуальная валюта подорожала более чем на 28%. Причиной столь бурного роста являются как геополитические факторы, снижающие интерес инвесторов к классическим рынкам, так и положительные новости регуляторного и технического характера. Эксперты не исключают и взлет котировок до $10 тыс.

— Тинькофф-банк нашел соразмерный бизнес — Банк будет кредитовать МСБ — Расширяя линейку услуг для малого и среднего бизнеса (МСБ), Тинькофф-банк решил запустить кредитование данного сегмента. В банке указывают, что для большинства заемщиков это будет полностью онлайн-процесс. Впрочем, по мнению экспертов, правильно оценить риски в сегменте МСП довольно сложно, без накопленного опыта банк будет вынужден либо крайне консервативно подходить к скорингу, либо закладывать риски в процентную ставку по продукту.

— Авиация набирает высоту — Рост пассажиропотока могут остановить налоги — По итогам первого полугодия российский авиарынок продолжает уверенно расти — на 11,3%, до 51,4 млн человек. Из 35 крупнейших перевозчиков две трети показали положительную динамику. Источники «Ъ» в отрасли считают, что до конца года могут сохраниться темпы роста пассажиропотока на уровне 7-10%, в том числе за счет действия сниженного НДС на внутренних линиях. Но в 2019 году отрасль опасается резкого ухудшения ситуации, если будет реализована идея Минфина обнулить НДС на рейсах между аэропортами за пределами Москвы, вернув обратно ставку НДС вместо 10% до 18% для полетов в аэропорты столицы.

— Возьмут проводами и трубами — Долги Северного Кавказа за газ и электричество покроют активами — Белый дом пытается найти способ снизить потери «Газпрома» и «Россетей» на Северном Кавказе, на который традиционно приходится более половины неплатежей за энергоресурсы в РФ. Теперь руководителям регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) рекомендовано отдавать «Газпрому» и «Россетям» сетевые активы в счет существующих долгов. Но, по мнению аналитиков, эта мера не решает проблему накопления новых задолженностей.

— Железные дороги легли поперек «Ростеха» — Олег Белозеров счел идеи Сергея Чемезова слишком рискованными — Глава ОАО РЖД Олег Белозеров выступил против идеи президента «Ростеха» Сергея Чемезова об унификации ремонта вагонов. Он считает, что могут возникнуть риски монополизации ремонтного рынка, ограничения курсирования отремонтированных вагонов по странам с российской шириной колеи, а также удорожания ремонтов. В качестве альтернативы ОАО РЖД и Минтранс предлагают не распространять новые правила на вагоны, выпущенные до августа 2014 года.

— К «Плеер.ру» подключилась ФСБ — Интернет-магазин приостановил работу на фоне обысков — Как выяснил «Ъ» проверки, в результате которых остановил работу интернет-магазин «Плеер.ру», проводила ФСБ РФ. Компания проработала на рынке более 15 лет. Вопросы к ней не раз возникали и у других игроков, и у отраслевых объединений, и у аналитиков. Но перестал обслуживать покупателей магазин только после сообщений о проведении в ее офисе следственных действий с изъятием электроники и другого товара.

— Александр Мамут полечит в «Сколково» — Медицинский проект бизнесмена сменил адрес — Принадлежащий Александру Мамуту фонд A&NN Investments отказался от строительства премиального медцентра на западе Москвы. Участок площадью 1,1 га, где он должен был появиться, планируется продать. Вместо этого медицинского проекта бизнесмен запустит другой: в партнерстве с университетским госпиталем Страсбурга он откроет центр в международном медицинском кластере в «Сколково».

— Памятник достался «Шоколаду» — Историческая усадьба у Кремля отошла рестораторам — Структура владельца сети кафе «Шоколад» и ресторанов IL Pizzaiolo Александра Карпушенко выкупила у мэрии Москвы права долгосрочной аренды по льготной ставке 1 руб. за 1 кв. м флигеля усадьбы XVIII века на Кремлевской набережной. После реставрации здесь может быть открыт ресторан. Но пешая доступность к Кремлю скорее минус для окупаемости проекта, чем плюс, убеждены эксперты.

— В Подмосковье подрастут экраны — Оператор наружной рекламы AdLine сменил владельца — Оператор наружной рекламы Maer Group купил компанию AdLine, владеющую сетью из 35 цифровых экранов в Подмосковье, за 450 млн руб. и обещает инвестировать примерно столько же в развитие сети рекламных щитов. Цифровые носители — перспективный сегмент наружной рекламы, но крупные медиафасады, на которых специализируется Maer Group, в последнее время страдают от снижения спроса, говорят участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — За что «Роснефть» требует почти 90 млрд рублей с партнеров по «Сахалину-1» — Госкомпания может обвинять их в добыче нефти со своего месторождения, соседствующего с месторождением консорциума — «Роснефть» подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к участникам нефтегазового проекта «Сахалин-1» 13 июля. Спустя неделю, 20 июля, он был принят к рассмотрению, следует из данных картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru. «Роснефть» требует суммарно 89,1 млрд руб с российских «дочек» американской ExxonMobil (30% в проекте «Сахалин-1»), японской Sodeco (20%) и индийской ONGC Videsh (20%), а также со своих структур «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-астра» (20%), следует из определения суда. Претензии к ответчикам рассчитаны пропорционально их долям в проекте «Сахалин-1».

— Мосгорсуд обязал избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры Москвы — Поддержавшие кандидата депутаты просили признать свои подписи недействительными по семейным обстоятельствам — Мосгорсуд в понедельник признал незаконным решение Мосгоризбиркома (МГИК) о недопуске на выборы мэра Москвы депутата Мосгордумы, основателя «СУ-155» Михаила Балакина. Он должен быть зарегистрирован кандидатом в течение пяти дней после вступления решения суда в силу. Балакин назвал это постановление суда абсолютно справедливым.

— Банки больше заплатят за валютные вклады — Решение ЦБ должно снизить долю валюты в российской экономике — С 1 августа ЦБ повысит нормативы резервов по обязательствам банков в иностранной валюте на 1 процентный пункт (п. п.), сообщил регулятор. Банки должны будут отчислять в Фонд обязательного резервирования (ФОР) 7% привлеченной от населения иностранной валюты и 8% — от размещенных средств компаний-нерезидентов. По другим обязательствам норматив также повышается до 8%.

— Депутаты пока не готовы дать налоговикам преференции при банкротстве — Поправки, меняющие очередность погашения долгов, отправлены на осень — Законопроект, обеспечивающий требования налоговиков залогом и позволяющий удовлетворять их требования раньше остальных кредиторов, в Госдуму внес председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев. Проект был внесен сразу ко второму чтению поправок в закон о банкротстве. Второе чтение должно было состояться во вторник. Но в понедельник Николаев объявил о переносе рассмотрения поправок на осень.

— Производители могут покинуть Китай из-за угрозы торговой войны — Перемещение производства за границу позволит избежать пошлин США — Работающие в Китае производители думают о переносе своих фабрик во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Так они надеются обезопасить себя от эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Администрация президента США Дональда Трампа уже объявила о 25%-ных пошлинах на импорт китайских товаров на $50 млрд и собирается обложить 10%-ными пошлинами продукцию из Китая еще на $200 млрд В список попали и потребительские товары.

— Как Дэвид Соломон отказался управлять сетью казино и возглавил The Goldman Sachs Group — С 1 октября президент и главный операционный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон станет гендиректором, а к концу года еще и председателем совета директоров.

— Новым полем битвы между Amazon и Google станут умные дома — Amazon не хочет конкурировать с Google на рынке смартфонов — Несмотря на усилия европейских регуляторов сделать рынок мобильных устройств более конкурентным, Amazon отказывается продолжать соперничество с Google на рынке смартфонов и новым полем битвы между IT-гигантами станут смарт-ТВ и умные колонки, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

— В России все меньше строят многоквартирное жилье — Впервые за постсоветский период большую часть нового жилья составили частные дома — В первом полугодии в России введено 29 млн кв. м жилья, это на 3,8% больше, чем годом ранее (тогда было построено 28 млн кв. м), свидетельствуют данные Росстата. При этом резко выросла доля индивидуального домостроения (почти на 12% по сравнению с январем — июлем 2017 г.) и составила 15,3 млн кв. м. Площадь введенных многоквартирных домов снизилась на 17% до 13,7 млн кв. м (16,5 млн кв. м в первом полугодии 2017 г.).

— Продажи пива в России выросли впервые за несколько лет — На руку пивоварам сыграли чемпионат мира по футболу и теплая погода — В первом полугодии продажи пива в натуральном выражении в России выросли на 8% до 2,23 млрд л (или 223 млн дал), подсчитал официальный поставщик исследований для чемпионата мира по футболу 2018 г. Nielsen. До этого продажи падали: на 6% год к году в первом полугодии 2017 г., согласно Nielsen. Результаты исследования Nielsen основаны на данных ритейл-аудита в городах с населением свыше 10 000 человек. Расчеты ее аналитиков охватывают около 60% всех розничных продаж, предоставляемых официальной статистикой.

— «Мегафон» проанализировал абонентов с помощью big data — На основе этого анализа он будет предлагать им скидки и бонусы — Российским сотовым операторам негде взять новых абонентов, а конкурировать тарифами уже не получается — они и так очень низкие, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Один из способов сократить отток клиентов — персональные предложения скидок и бонусов, отмечает он.

— В России появилась новая грузовая авиакомпания — E-Cargo может войти в пятерку крупнейших перевозчиков — На прошлой неделе в России появилась новая грузовая авиакомпания, Росавиация выдала ей сертификат эксплуатанта, она будет работать под брендом E-Cargo, рассказал топ-менеджер компании в авиатранспортной отрасли. Сертификат эксплуатанта получило ООО «Ерофей», в парке компании один самолет Boeing 757-200F (Freighter, конвертированный в грузовой пассажирский самолет. — «Ведомости»), подтвердил представитель Росавиации.

— Что рынок труда предлагает молодым специалистам — В каких отраслях и профессиях их ждут — По данным портала Career.ru (проект HeadHunter), в первом полугодии 2018 г. молодые люди разместили на HeadHunter 2,3 млн резюме, но работодатели смогли предоставить им всего 250 183 вакансии. На одно рабочее место в среднем претендовало 7,4 человека — конкуренция среди молодых специалистов гораздо выше, чем среди всех остальных соискателей (4,5 резюме на место). В июне этого года уровень безработицы в России составлял 5%, а среди молодежи в возрасте 20-24 лет — 13,5%, сообщается в исследовании.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Слитки общества — Золотой запас России готов повторить советский рекорд — Запасы золота в международных резервах России в июне приблизились к 2000 тонн. Как сообщил Банк России, в первой половине этого года он купил почти 106 тонн. Если темпы закупок сохранятся, то уже через четыре года золотой запас в истории современной России обновит советский рекорд.

— Взыскать с процентами — Конституционный суд РФ постановил, что невыплаченный долг увеличивается вместе с инфляцией — Конституционный суд РФ подтвердил, что граждане имеют право на индексацию сумм, взысканных в их пользу судом, если их возмещение было так или иначе отложенным во времени. Соответствующее решение основано на ранее обнародованных позициях КС и потому вынесено без проведения публичных слушаний.

— Пропащий папа — Суды признали 129 алиментщиков без вести отсутствующими — Новая практика: суды начали по материалам службы судебных приставов признавать без вести отсутствующими тех алиментщиков, которые как в воду канули. Как сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, по данным ведомства, в суды за несколько месяцев уже подано 381 такое заявление.

— Против шока — В приемных покоях больниц появятся палаты реанимации — Противошоковые палаты, анестезиологии— реаниматологии и интенсивной терапии могут появиться в приемных отделениях, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме.

— Лихач за кадром — Верховный суд разъяснил, что одной фотографии для «автоматического» штрафа недостаточно — Верховный суд дал разъяснения, полезные каждому водителю. Речь идет о спорных случаях штрафа на основе фотовидеофиксации нарушения правил. Верховный суд решил: в таких случаях одной фотографии мало. И ГИБДД, и судьи должны доказывать факт нарушения.

— Вакцина спасения — Владимир Путин одобрил программу борьбы с онкологией — О том, как совсем скоро отечественная медицина сможет выйти на новый уровень, главе государства на встрече рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

— Беженцев зовут домой — Почти миллион сирийцев в Ливане хотят вернуться на родину — Вчера начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев провел очередное заседание Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев в Сирию.

— Сервис на высоте — Опыт Москвы в сфере электронных услуг пригодится всей стране — Москва заняла первое место в рейтинге Организации Объединенных Наций (ООН), в котором мировые столицы были расставлены по уровню развития электронных услуг населению. С таким достижением мэра столицы Сергея Собянина поздравил глава правительства Дмитрий Медведев.

— Укололи — отдохни бесплатно — В Совете Федерации предложили поощрять родителей за прививки детям — Стимулирующие меры, чтобы родители охотнее вакцинировали своих детей, предложила ввести член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

— Это теперь не чужая земля — В Сирию пригласили семьи погибших российских военнослужащих — В понедельник Дамаск по приглашению президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы прилетели отцы, матери, вдовы и дети погибших в боях с террористами российских военнослужащих.

— На гауптвахту по приказу — Командирам частей могут снова разрешить арестовывать солдат-нарушителей — Подзабытое армейское наказание — арест с содержанием на гауптвахте — может снова вернуться в дисциплинарную практику командиров.

— Жить в полную силу — Дмитрий Медведев призвал формировать условия для активного долголетия — Важно, чтобы граждане в нашей стране не просто жили дольше, а чтобы эта жизнь была и активной, полной и достойной. Об этой и других целях нацпроекта в сфере демографии заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Поставил глава правительства и задачи для обновления проекта в сфере культуры — в частности, необходимо сделать ее более доступной для россиян.

— Риторические вопросы — Банк России не найдет поводов для снижения ключевой ставки — Банк России не станет отходить от собственной риторики и оставит ключевую ставку на заседании совета директоров в пятницу, 27 июля, без изменений, считают опрошенные «РГ» аналитики. Инфляция пока остается довольно низкой, но несколько внутренних и внешних событий способны разогнать рост потребительских цен. В результате перспективы хотя бы одного снижения ключевой ставки до конца года выглядят туманными, отмечают эксперты.

— С правдой по «жизни» — Страховщиков отучат вводить клиентов в заблуждение и скрывать от них информацию — Со следующего года в договорах страхования жизни появится новый элемент — памятка для граждан. В ней просто и доступно будут описываться все характеристики приобретаемого полиса и возможные риски. Работать по новым правилам страховщиков обяжут специальные стандарты.

— Темнота в элитных окнах — Отсутствие должного финансирования со стороны инвестора вынуждает генподрядчика идти по судам — Скандалы вокруг долгостроев вновь и вновь возвращают нас к теме долевого строительства. Появилась надежда, что проблему решит вступивший в силу в начале июля новый закон о защите дольщиков, ужесточающий требования к застройщикам. Создание компенсационного фонда и привлечение банков к строительству жилья также дадут дополнительные гарантии его покупателям. Но закон действует с 1 июля, а годами запутавшиеся в паутине долгостроя дольщики по-прежнему ищут непростые пути выхода из создавшихся проблем.

— Пулемет по случаю — Перекрыт канал поставки оружия из Евросоюза в Россию — Очередную крупную группировку торговцев оружием удалось обезвредить сотрудникам ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии.

— Куклы прошлого века — В Калининграде открылся музей советского детства — Для посетителей, рожденных в Советском Союзе, новый калининградский музей станет настоящей машиной времени. Они найдут здесь знакомые с детства игрушки, книги, предметы интерьера и многие другие вещи. Современные дети и подростки смогут узнать о жизни своих сверстников в ХХ веке.

— К нам плывет иваси — В России ждут снижения цен на скумбрию и сардины — В России сейчас небывалый улов скумбрии и сардины, рассказали в Росрыболовстве. Это должно отразиться и на розничной цене рыбы.

— Мантию не вернули — Обвинения судьям признаны законными — Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу на решение столичной квалифколлегии о согласии на уголовное преследование судьи.

— Требовали вернуть долг — Захвата заложников в Москве не было — В ночь на понедельник в столичную полицию поступил срочный вызов — якобы на улице Симоновский вал в трехкомнатной квартире на третьем этаже захвачены заложники. В том числе — двое детей.

— Немедовый месяц — Эммануэль Макрон перетряхивает администрацию Елисейского дворца из-за скандала с личным охранником — Глава Франции Эммануэль Макрон столкнулся, по мнению СМИ, с самым серьезным вызовом за все 18 месяцев управления республикой. В воскресенье официальное обвинение в превышении служебных полномочий было предъявлено бывшему сотруднику президентской администрации Александру Беналля, отвечавшему за обеспечение личной безопасности хозяина Елисейского дворца и уличенному в жестоком избиении манифестантов во время первомайской демонстрации. Вместе с другим коллегой и тремя полицейскими офицерами он был взят под арест. А уже в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении Макрона сообщило, что президент приказал произвести беспрецедентную по масштабам реорганизацию своего штаба.

— Высыпаем на Восток — Китай намерен увеличить поставки российского зерна — Ворота для поставок зерна в Китай могут открыться шире: власти Поднебесной готовы принимать его не из отдельных регионов, как предполагалось ранее, а со всей территории нашей страны.

— За здоровьем — в тюрьму — На этой неделе главу «ВикиЛикса» Джулиана Ассанжа могут выгнать из эквадорского посольства в Лондоне по медицинским показателям — Сложно сказать, какую цену заплатит Лондон за согласие эквадорских властей выдать основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа. Но в любом случае находящийся с визитом в Британии президент Эквадора Ленин Морено здорово продешевит.

— Революция для Европы — Экс-советник Трампа может расколоть ЕС — Стивен Бэннон, главный стратег президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, год спустя со скандалом ушедший с должности старшего советника главы Белого дома, намерен реализовать крайне амбициозный проект в Старом Свете.

— Обратный ход — Наше следствие возбудило дело против литовских прокуроров — В понедельник, 23 июля, Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела против литовских прокуроров и судей. Дело расследует Главное следственное управление СК.

— Кто опаздывает, тот рискует — Верховный суд разъяснил, когда нельзя восстановить срок для принятия наследства — Верховный суд РФ, пересматривая решения своих коллег по рядовому наследственному делу, объяснил, при каких обстоятельствах пропущенный срок принятия наследства восстановить не получится. Принятие наследства — процедура достаточно сложная. Особенно, если речь идет о ситуации, когда наследник пропустил срок, который, как известно, составляет полгода с момента смерти человека, после которого осталось то, что можно наследовать. Еще известно, что пропущенный полугодовой срок для принятия наследства может восстановить только суд. Но не все знают, что нередки в жизни ситуации, когда такое восстановление сроков невозможно.

— Призыв с вакансией — Солдатам могут сохранить рабочие места — В Госдуме разработали законопроект, который может решить одну из проблем солдат-призывников. Депутаты добиваются, чтобы после завершения срочной или альтернативной гражданской службы ребята имели гарантированное право в течение трех месяцев после увольнения из строя вернуться на прежнее рабочее место. Сейчас такой возможности, четко закрепленной законом, у бывших солдат нет. Захочет работодатель — зачислит «дембеля» в штат. Не захочет — парню придется искать другую вакансию.

— Перекур под контролем — Госдума собирает отзывы на законопроект, разрешающий открывать в больницах курилки — Комитет Госдумы по охране здоровья отправил в рассылку для сбора отзывов резонансный законопроект: предлагается разрешить устраивать в больницах курилки.

— Бузан унес — Идет поиск третьего ребенка, утонувшего на речной прогулке — Следователями СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей в результате опрокидывания лодки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Задержан 27-летний местный житель Мазган Асанов, который взялся перевезти ребят. Сейчас следователи ведут его допрос.

— Деньги из дерева — В Великом Устюге жители и туристы собрали 18 килограммов монет — Великий Устюг славится не только официальной резиденцией Деда Мороза, но и оригинальными арт-объектами. В «Райское дерево» с чугунной копилкой туристы и местные жители за один год набросали 18 килограммов монет. Их достали и взвесили в день города.

— Намыли до дыр — Житель Пензы отсудил у автомойки ущерб за испорченную машину — Пензенский областной суд рассмотрел необычное дело о защите прав потребителя. Оказалось, что за считаные минуты испортить автомобиль можно даже на привычной мойке.

— Жаловались безуспешно — Задержан возможный убийца ребенка в Серпухове — Задержанного по подозрению в убийстве молодого человека, подозреваемого в убийстве 5-летней девочки в Серпухове, проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Чудовищное преступление, возможно, имеет свою предысторию. То есть вполне может оказаться одним из эпизодов в серии зверских убийств.

— После стрельбы — Мосгорсуд проверил законность ареста криминального киллера — Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в убийстве Хаджибаба Тахир оглы Талыбханлы, известного в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский.

— Собянин: Москва снизит возраст приема детей в детсады до двух с половиной лет — В столице будут брать малышей в садики с 2,5 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с коллективом Московского эндокринного завода, где он побывал как кандидат в мэры Москвы, повторно баллотирующийся на этот пост.

— МГИК намерен обжаловать решение Мосгорсуда в отношении Михаила Балакина — Мосгоризбирком обжалует в Верховном суде решение Московского городского суда, обязывающее комиссию зарегистрировать экс-владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, выдвинутого партией «Союз горожан». Об этом сообщил глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов в ответ на решение суда признать недействительным отказ МГИК зарегистрировать Балакина кандидатом на должность мэра: «Будем обжаловать это решение в Верховном суде, будем подавать кассацию», — сказал он.

— Званые ГОСТы — Руководитель Росстандарта — о создании национальной инфраструктуры качества — В ближайшее время мы ожидаем выхода постановления правительства, которое установит правила выполнения работ в области оценки соответствия. Оно закроет самые болезненные вопросы, о которых давно говорят госрегуляторы и бизнес. Это один из шагов на пути к формированию национальной инфраструктуры качества. Если совсем коротко, то государству предстоит создать зону доверия, где действуют механизмы саморегуляции и где и добросовестному производителю комфортно, и потребителю хорошо — он может быть спокоен за безопасность и качество своих покупок.

— На своем месте — Региональным брендам упрощают регистрацию — В гражданском кодексе может появиться новый объект интеллектуальных прав — географическое указание (ГУ). Законопроект с такими поправками внесен в Госдуму группой парламентариев.

— Как по маслу — В этом году урожай подсолнечника может стать рекордным — Под подсолнечник в России в этом году отведена рекордная площадь в восемь миллионов гектаров. Это на 150 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

— Экспорту помешал птичий грипп — Евросоюз ввел запрет на поставки мяса птицы из России из-за вируса — Европа ввела ограничения на поставку мяса птицы из нашей страны. С одной стороны, запрет временный, с другой — непонятно, как долго он будет действовать и к каким последствиям для наших производителей приведет.

— Чужие среди своих — Каждого четвертого топ-менеджера компании переманили из другой отрасли — Акционеры крупных российских компаний предпочитают переманивать кандидатов на ключевые топ-менеджерские позиции из других структур и даже отраслей. Доля управленцев, «выращенных» внутри самих корпораций, у нас значительно ниже, чем в мировой практике: 42 процента против 69. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании Odgers Berndtson (есть в распоряжении «РГ»).

— По справедливости — Россияне считают, что главная задача на сегодня — сгладить социальные неравенства в обществе — Был когда-то в советские времена газетный штамп: «избиратели дали наказ». Имел он чисто формальный пропагандистский смысл вроде «зима спросит строго» или «догоним и перегоним Америку», поскольку высокие единогласно избранные персоны к «голосу масс» прислушивались редко. В демократические времена выражение из массмедиа исчезло.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Гидом буду — Минкульт предложил ввести обязательную аттестацию экскурсоводов — Проводить экскурсии в России с 2019 года смогут только аттестованные гиды, новшества не затронут сотрудников музеев и компаний-владельцев достопримечательностей. Стать обладателями документа смогут только граждане РФ. Действовать он будет пять лет и лишь в одном регионе — для работы в нескольких субъектах придется оформить аттестаты в каждом из них. Законопроект, содержащий такие инициативы (есть у «Известий»), министерство культуры уже внесло на рассмотрение правительства.

— Легковые автомобили граждан поставят на воинский учет — Минобороны планирует изменить правила учета транспортных средств — Перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, планируется изменить. Новый приказ Минобороны предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Усилится и контроль за «переписью» машин. Предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юрлиц, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба.

— Супругам-иностранцам запретят покидать семью — В Госдуме рассмотрят законопроект, направленный против фальшивых браков с целью получения разрешения на проживание в России — Иностранцев-супругов граждан РФ обяжут работать и жить со своей семьей только в одном регионе страны. Также им запретят самостоятельно покидать пределы субъекта и даже менять место жительства в его границах. Ограничение коснется тех, кто получил разрешение на временное проживание в РФ без учета установленной квоты, сославшись на брак или близкое родство с российским гражданином. Такое нововведение содержит правительственный законопроект, направленный на снижение числа фиктивных браков.

— Встреча корейских семей состоится — А с подписанием мирного договора на полуострове пока придется подождать — Встреча разделенных Корейской войной семей пройдет, как и планировалось, с 20 по 26 августа. В этом «Известия» заверили в министерстве по делам объединения Республики Корея, комментируя недавние сообщения из Пхеньяна о ее возможной отмене. Намек на вероятный срыв этого мероприятия прозвучал из-за нежелания Юга выдать Северу нескольких граждан КНДР: Пхеньян утверждает, что они были похищены. Сеул же заявляет, что северяне бежали добровольно.

— ЦБ выявил 67,8 млн поддельных рублей — Количество фальшивых банкнот снизилось из-за сложности их сбыта — Центробанк за первые шесть месяцев 2018 года выявил фальшивых купюр на общую сумму 67,8 млн рублей, что на 13,2 млн рублей меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах регулятора, с которыми ознакомились «Известия». Традиционно чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей, следом идут купюры по 1 тыс. рублей. На сокращении количества фальшивок сказывается не только сложность производства, но и распространение безналичных платежей. Эксперты себестоимость одной поддельной банкноты оценивают в пределах нескольких сотен рублей.

— Минэк выступил за упрощение покупки подержанных машин — Гражданам могут разрешить наводить справки о б/у автомобилях через сайт госуслуг — Минэкономразвития поддержало законопроект Минфина, который подразумевает, что гражданам откроется доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Это позволит россиянам и банкам оперативно проверять юридическую «чистоту» автомобилей: процесс займет несколько минут, а не дней, говорят эксперты. Банки будут быстрее выдавать кредиты на покупку подержанных машин, а граждане — продавать их друг другу.

— «Меркель склонилась перед интересами США» — Лидер АдГ Александр Гауланд — о сотрудничестве с Москвой, миграционном кризисе, антироссийских санкциях и будущем Евросоюза — Германия должна возобновить пограничный контроль на внутренних границах, заявил в интервью «Известиям» председатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Александр Гауланд. Он также рассказал о миграционной проблеме в стране, важности сотрудничества с Россией и причинах, по которым Берлин до сих пор не отменил антироссийские санкции.

— Россияне потянулись за крупными кредитами — Граждане берут займы на обустройство квартир, фитнес и образование — Россияне резко увеличили спрос на крупные потребительские кредиты. Во втором квартале число выданных займов на сумму более 500 тыс. рублей выросло на 37%, а количество кредитов до 30 тыс. рублей упало на 31,1%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Известия». Такая динамика — следствие восстановления экономики, полагают эксперты. Россияне реализуют отложенный спрос и переходят от сберегательной модели поведения к потребительской.

— Ракетные корабли-невидимки впервые вооружили дронами — Обновленные «Каракурты» можно будет увидеть на военно-морском параде в Санкт-Петербурге — Малые ракетные корабли (МРК) проекта «Каракурт» приняли на вооружение беспилотники «Орлан-10». Для взлета дронов на корме МРК установили две стартовые катапульты. Первый «Каракурт» с «Орланами» можно будет увидеть на военно-морском параде в Санкт-Петербурге 29 июля этого года. Эксперты считают, что применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) сделает корабли еще более незаметными и повысит их эффективность.

— Льготникам расширили возможности поступления в вузы — Теперь они смогут подавать документы на три факультета в пять высших учебных заведений на особых условиях — Дети-инвалиды, сироты и другие льготники теперь могут подавать документы на прием по отдельному конкурсу на три факультета в пяти вузах, а не выбирать один, как раньше. Изменения уже действуют во время приемной кампании этого года, пояснили «Известиям» в Минобрнауки. Они дают льготникам тот же выбор, который сейчас есть у обычных абитуриентов, сдающих ЕГЭ, отмечают эксперты.

— Росстат повысил прогноз численности населения — По высокому варианту, к 2036 году в стране будет жить 157 млн человек — К 2036 году в стране будет жить 157 млн человек, предполагает оптимистический прогноз Росстата. Служба улучшила свои ожидания относительно предыдущей версии документа, где говорилось о 154 млн Прогноз обновлен с учетом госпрограммы «Развитие здравоохранения», принятой в конце прошлого года. Предполагается, что рост продолжительности жизни и снижение смертности приведут к естественному приросту населения. Его дополнит миграционный прирост, полагают эксперты.

— Убийце зенитных комплексов дали вторую жизнь — Воздушно-космические силы получат модернизированный радиолокационно-лазерный боеприпас — Минобороны заказало масштабную модернизацию тактических противорадиолокационных ракет Х-25МП. Они предназначались исключительно для уничтожения зенитных ракетных комплексов. Обновленный высокоточный боеприпас с лазерной головкой самонаведения и измененным блоком управления сможет поражать и другие наземные цели. По мнению экспертов, таким образом Воздушно-космические силы (ВКС) получат значительное число высокоточных ракет быстро и с небольшими затратами.

— Минобороны снизит требования к здоровью ученых в погонах — Военное ведомство разработало дифференцированные критерии для поступающих в магистратуру и адъюнктуру — Минобороны снизит требования к здоровью офицеров, поступающих в военные учебные заведения, для того чтобы заниматься наукой. В ординатуру и адъюнктуру смогут попасть военнослужащие после не очень тяжелых ранений, травм, переломов, если специальная комиссия вынесет положительное решение. Изменения позволят офицерам с большим опытом, в том числе боевым, повысить уровень своего образования и передать знания молодому поколению. По мнению экспертов, это положительно скажется на качестве подготовки кадров для Вооруженных сил.

— Атака дронов — Военные готовятся принять на вооружение первый отечественный ударный беспилотник — Российские военные получат ударный воздушный робот-разведчик. В войсках завершаются испытания боевой версии беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Форпост-М». Модернизированная машина станет полностью автономной ударной платформой — первым ударным БЛА, поступившим на вооружение Российской армии. На нем разместят современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы. Новое оборудование позволит «Форпосту-М» самостоятельно находить, идентифицировать и уничтожать цели.

— Опасные отходы обезвредят без ущерба для природы — Вредные химические вещества превратят в экологически нейтральные материалы — В России разработан комплекс для утилизации опасных химических отходов. Он позволяет без сжигания перерабатывать их в экологически нейтральные материалы. По мнению экспертов, это может стать прорывом в области обращения с вредными веществами.

— Наука на здоровье — Глава Минздрава доложила президенту о разработке уникальной отечественной вакцины от рака — Онкобольных в России в скором времени будут лечить с помощью персонифицированных вакцин. А уже к концу следующего года на вооружении отечественных медиков появятся несколько уникальных тест-систем, которые помогут в самые сжатые сроки выявлять возможность возникновения рака. Эти пункты включает в себя программа, которую министр здравоохранения Вероника Скворцова представила на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. По ее словам, среди 25 проектов, которые сегодня реализует ведомство, акцент делается именно на борьбу с онкологическими заболеваниями. Глава государства высоко оценил предложенную программу, отметив, что работать над ее воплощением необходимо в тесной кооперации с предприятиями фармацевтической и медицинской промышленности.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Ирану перекрывают путь на сирийский юг — Глава МИДа и начальник Генштаба России направились на переговоры в Израиль. По мере перехода юга Сирии под контроль Дамаска и союзников обеспокоенный иранским присутствием на своей границе Тель-Авив требует гарантий безопасности.

— Валюта нон грата — ЦБ решил сделать валютные депозиты и вклады менее привлекательными для банков и их клиентов, повысив по ним нормативы резервов. Это сдержит наметившийся в последние месяцы рост доходности валютных вкладов, говорят эксперты.

— Рефинансирование вместо квартир — Госкомпания «Дом.РФ», бывшее АИЖК, окажет помощь дольщикам разорившейся Urban Group: покупатели квартир смогут рефинансировать ипотечные кредиты, на завершение строительства до конца года будут выделены около 8 млрд руб.

— Закон сообщающихся месторождений — «Роснефть» потребовала 89 млрд руб. от участников проекта «Сахалин-1» — Exxon, ONGC Videsh, SODECO и других. В России это беспрецедентно для ситуации, когда речь идет о перетоке нефти на соседних месторождениях, говорит эксперт.

— Телохранитель подрубил рейтинг президента — Во Франции продолжается скандал из-за неправомерных действий экс-телохранителя президента Макрона. Дело Беналля уже негативно отразилось на рейтинге главы государства и, по словам экспертов, осложнит проведение его реформ.

— Тяжеловесная проблема — В 2017 году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны. Самый большой показатель в Алтайском крае — 5,4%. Реальное количество страдающих от избыточного веса еще выше, признает Минздрав.

— Косметика запахла подорожанием — Компании Faberlic и Oriflame предупредили о риске роста цен на косметику из-за запланированной с декабря 2019 года обязательной маркировки товаров. Такие прогнозы преждевременны, возражает оператор проекта.