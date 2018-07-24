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Лучший бомбардир чемпионата Израиля перейдет в «Рубин»
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Лучший бомбардир чемпионата Израиля перейдет в «Рубин» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Маккаби» (Нетания) Диа Саба, скорее всего, станет игроком «Рубина».
Лучший бомбардир прошлого чемпионата Израиля (24 гола в 34 матчах) отправился в Казань для знакомства с клубом и городом, пишет sport5.co.il.
Клубы согласовали трансфер за 1,8 миллиона евро.
«Маккаби» при этом пришлось уговаривать хавбека принять предложение «Рубина» — футболист, в частности, опасался холодной зимы в Казани.
В итоге Саба предварительно договорился с «Рубином» о трехлетнем контракте с зарплатой 600 тысяч евро в год.
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