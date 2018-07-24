Лучший бомбардир чемпионата Израиля перейдет в «Рубин»

Полузащитник «Маккаби» (Нетания) Диа Саба, скорее всего, станет игроком «Рубина».

Лучший бомбардир прошлого чемпионата Израиля (24 гола в 34 матчах) отправился в Казань для знакомства с клубом и городом, пишет sport5.co.il.

Клубы согласовали трансфер за 1,8 миллиона евро.

«Маккаби» при этом пришлось уговаривать хавбека принять предложение «Рубина» — футболист, в частности, опасался холодной зимы в Казани.

В итоге Саба предварительно договорился с «Рубином» о трехлетнем контракте с зарплатой 600 тысяч евро в год.