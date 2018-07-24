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В Мехико заслуженного журналиста убили при ограблении
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В Мехико заслуженного журналиста убили при ограблении 

РИА Новости 35 минут назад
МЕХИКО, 24 июл — РИА Новости. Заслуженный журналист, 80-летний Луис Перес Гарсия убит в пригороде столицы Мехико в собственном доме при ограблении, сообщила в понедельник Федерация ассоциаций журналистов Мексики.
По данным федерации, Перес Гарсия умер от удара по голове, который ему нанесли преступники. После ограбления злоумышленники подожгли дом, где журналист проживал один. Тело журналиста было найдено под обломками уже после работы пожарных. Первоначально эксперты предполагали, что Перес Гарсия умер от удушья и ожогов, однако более тщательный осмотр показал насильственные причины смерти.
Перес Гарсия в течение более 30 лет возглавлял издание Encuesta de Hoy, входил в состав Национальной ассоциации ведущих Мексики, участвовал в общественной жизни страны.
За 2017 год в Мексике убиты 12 журналистов, а с начала 2018 года — уже 10. Всего с 2000 года, по последним данным журналистского сообщества Мексики, в стране погибли 197 журналистов, 20 пропали без вести, зарегистрированы около 50 случаев нападений на здания СМИ.
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