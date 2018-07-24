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23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.
Засветившая помолвочное кольцо Ольга Бузова похвасталась букетом принцессы.
Юлия Савичева призналась в любви к кудряшкам: «Никогда не стеснялась своих веснушек. Хочу даже, чтобы Ане передалось немного конопатости от меня. Когда зима и солнца мало, они прячутся, а весной начинают проявляться. Про летний сезон вообще молчу, сами видите что происходит. Призываю всех у кого есть веснушки не стесняться, не выводить их и не прятать, а гордиться тем, что дала природа! Это часть вашей индивидуальности и это красиво! Как говорили раньше — поцелованные солнцем»
Лариса Гузеева поделилась необычным рецептом: «Делюсь! Обычные сырники, но на геркулесовой муке. Персики пожарила в сливочном масле с сахаром! Для мамочки и дочери с обожанием».
Наташа Королева и Тарзан обмениваются милыми фотографиями с котиками.
Надежда Сысоева поделилась романтической фотографией с мужем.
Оксана Федорова показала фото с дня рождения дочери: «Отметили день рождения Елизаветы. С ее появлением наша жизнь обрела новый смысл и счастье».
Натали рассказала о шустром сыне: «Взяла из шкафчика кастрюли для готовки еды и отвернулась буквально на 3 секунды. Вот вам и Евгений! Аааааа! Как тут не будешь в форме и в тонусе!»
Юлия Барановская с детьми вернулись из шикарного круиза.
Дима Билан посетил секонд-хенд: «Я, как не изменяющий себе индивидуум) не смог удержаться, чтобы не зайти в секондхэнд, который попался по дороге! Я часто хожу по блошинкам, ну на сколько позволяет время и ситуация
Мне кажется я снова угадал тренды, секонд-хенд спортивных Олимпиек из 90-х ещё и моя слабость! Сам имел не один подобный костюм ахахаха) А ещё и в количестве 2-х килограммов — вообще архи-круто».
Юлия Началова приграсила поклонников посмотреть «Модный приговор» с ее участием.
Фото: instagram
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