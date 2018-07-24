Зефир «Башкирский»: студенты придумали витаминизированную сладость

Для приверженцев здорового образа жизни появился новый зефир с патриотическим названием — «Башкирский», «придуманный» молодыми учеными Башкирского государственного аграрного университета.

Новая разработка не только вкусная, но и полезная

В традиционном рецепте зефира жир вообще отсутствует, поэтому относительно других кондитерских изделий продукт получается легким и низкокалорийным. Однако в изначальном виде он не содержит в своем составе витаминов, да и минеральных веществ в нем очень мало. Поэтому технологи Башкирского ГАУ — старший преподаватель кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья факультета пищевых технологий Альфия Черненкова и магистрантка Анна Мишунина — решили обогатить популярный диетический десерт пыльцой-обножкой. Пыльца-обножка богата витаминами группы В, С, аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, а еще такими микроэлементами, как цинк, железо, натрий, калий и т.д. Именно благодаря полезному составу и антисептическим свойствам данный продукт пчеловодства применяют как биологически активную добавку натурального происхождения.

— В результате проведенных опытов нам удалось подобрать оптимальные пропорции биологически активного сырья, вносимого в рецептуры кондитерских изделий. Пыльцу-обножку перед применением мы размалываем и вносим в воздушную зефирную массу уже после добавления туда горячего сиропа, чтобы как можно меньше подвергать полезные вещества термической обработке, — рассказала магистрантка Анна Мишунина. Авторы рецептур подали заявку на изобретение «Мучные кондитерские изделия с добавлением продуктов пчеловодства и овсяного талкана», уже ведется оформление технической документации для внедрения новинок в производство.