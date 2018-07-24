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В ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России
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В ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России 

Газета.Ru 22 минуты назад
Лидер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецком бундестаге Александр Гауланд заявил, что антироссийские санкции наносят экономике двух стран и являются бессмысленными. Об этом политик сказал в интервью газете «Известия».
По словам Гауланда, немецкий канцлер Ангела Меркель «склонилась» перед интересами американской стороны и игнорирует негативные последствия, которые санкции против России наносят экономике ФРГ и отношениям между Россией и Германией.
"Это должно закончиться как можно скорее", — заявил Гауланд.
Ранее в Австрии назвали санкции против России «выстрелом в собственное колено».
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