Количество американских войск в странах мира: свежие данные 

Более 300 тысяч американских военнослужащих в настоящее время размещены в 177 странах. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
По его словам, у американской армии есть конкурентное преимущество перед любым потенциальным противником.
Сейчас только в Европе насчитывается 60 тысяч военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии.
При этом ВВС США используют семь баз на Кипре, в Греции, Италии, Великобритании, Германии, Бельгии. Корабли в составе Шестого флота, дислоцирующегося в Средиземном море, меняются на ротационной основе, сообщает ТАСС.