Количество американских войск в странах мира: свежие данные

По его словам, у американской армии есть конкурентное преимущество перед любым потенциальным противником.

Бельгии, Сейчас только в Европе насчитывается 60 тысяч военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в Нидерландах Люксембурге , Германии и Италии