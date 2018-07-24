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Количество американских войск в странах мира: свежие данные
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Количество американских войск в странах мира: свежие данные 

Вести.Ru 1 час назад
Более 300 тысяч американских военнослужащих в настоящее время размещены в 177 странах. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
По его словам, у американской армии есть конкурентное преимущество перед любым потенциальным противником.
Сейчас только в Европе насчитывается 60 тысяч военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии.
При этом ВВС США используют семь баз на Кипре, в Греции, Италии, Великобритании, Германии, Бельгии. Корабли в составе Шестого флота, дислоцирующегося в Средиземном море, меняются на ротационной основе, сообщает ТАСС.
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